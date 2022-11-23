限3天！Cold Stone冰淇淋買1送1 冰淇淋爆米花新登場

迎接黑色購物節，COLD STONE自11月25日起，連續3天推出「冰淇淋買1送1」優惠；2款季節限定口味「耶誕金濃巧」與「開心脆脆」冰淇淋，同樣可享買1送1優惠。另外還有新品「愛戀巧克力冰淇淋爆米花」同步登場。

11月25日至11月27日期間，(日)，凡至COLD STONE點購2杯中杯以上冰淇淋，其中1杯由酷聖石冰淇淋招待，現享買1送1的優惠。（脆餅/桶裝除外；價低者為贈送品項）包括季節限定的大人系極濃巧克力冰淇淋「耶誕金濃巧」，以及濃郁開心果冰淇淋「開心脆脆」也適用。