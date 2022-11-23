屏東南國音樂節年底壓軸 國際舞蹈、鋼琴大師先後登場

屏東南國音樂節12月進入壓軸，縣府力邀國際級大師齊聚屏東演藝廳，台灣新銳編舞家李貞葳與匈牙利獨立藝術家法庫亞‧佐坦（Vakulya Zoltán）共同創作《崩-無盡之下》，和法國鋼琴家盧卡斯‧迪巴葛（Lucas Debargue）獨奏會，將於12月9日、10日接力登場。

縣府文化處表示，《崩-無盡之下》舞蹈作品探索人類在疫情下的身體及心靈狀態，由自身經歷出發，以身心耗盡症候群（burnout syndrome）為創意核心，了解長期處於身心耗盡的精神下，對個人、對環境、對社會造成深遠影響，兩位藝術家聯手用他們最擅長舞蹈來詮釋與探討，12月9日晚上7時30分於屏東演藝廳實驗劇場演出。