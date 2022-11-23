好市多黑五Day 3現場優惠直擊 潔膚小紅水、打架洗髮精低調推折扣

好市多「黑色購物週」今天進入第3天，新增的主打優惠商品中，最受矚目的三星85吋Crystal 4K UHD電視，現折3.5萬，79,999元價格很誘人；另外，賣場內也默默推出了數款新優惠機種，包括LG 65吋4K OLED物聯網電視，現折25,001元，特價64,998元；Panasonic 75吋4K顯示器（不含視訊盒），現折1.1萬，48,999元價格頗殺；還有三星49吋32:9曲面螢幕現折5,000元，22,999元直擊電競玩家荷包，各款都是售完為止，想要買大電視、顯示器的會員可得手腳加快。

年末想要給長輩、另一半送上大禮，3克拉圓形鑽石手鍊是個不錯的idea，黑五價現折19,500元，10萬有找帶回家；而去年黑五也有推出、超熱賣的ERGOKING全功能網布人體工學椅，今年升級加大款，價格也高了一些，不過黑五折扣也比較深，現折1,600元，特價7,199元，想升級居家辦公空間，還是值得入手。

每天早上都要來杯咖啡的民眾，當然不能錯過雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組，這次的組合是星巴克限定版，內含60顆咖啡膠囊還有1個星巴克經典馬克杯，黑五價現折600元，2,299元在家就能輕鬆享受星巴克咖啡。另外，天氣變冷正適合吃鍋，象印土鍋風/鐵板萬用鍋一機兩用，可煮火鍋還能烤肉，現折400元，2,599元在家當大廚。

除了App主打優惠商品，今天賣場還出現了更多生活日用品優惠，包括被網友暱稱「小紅水」的貝膚黛瑪潔膚液、QV乳液組都是有折扣必囤貨的熱門品項，而去年黑五特價意外引起會員現場大打出手的英國Herbal Essences「打架洗髮精」，今年不僅推出另外2款新口味湊成3入組，更低調地在賣場推出折扣優惠，現折150元，組合價只要479元。