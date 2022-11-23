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免費手沖任選？1931 Café進駐台北101 限量期間快閃

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
只要留下資料，即有機會免費兌換手沖咖啡乙杯，唯每日限量供應。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
只要留下資料，即有機會免費兌換手沖咖啡乙杯，唯每日限量供應。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁

咖啡已接近成為全民飲品，每個人、每一天更可能喝上不只一杯咖啡。有機會在繁華的信義區台北101喝到一杯免費的手沖咖啡？這麼好康的事情現在有可能成真，且在期間快閃的Nomadic 1931 Café，每日限量供應中。

Nomadic Café 1931的1931，源自於西元1931年。當時正是裝飾藝術（Art Deco）、也是上流社會時興馬術運動的年代。在由雪鐵龍老車改造的黑色時髦餐車中，將提供冰、熱兩種手沖咖啡，同時側邊的時髦報亭，再提供了紙本的派刊、上面印有Taipei 101與Jaeger-LeCoultre字樣，以及大型的電子螢幕。

原來這個行動咖啡館是由瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）負責營運，而西元的1931年，也正是品牌經典表款Reverso系列的問世年份。積家因此與藝術家Alex Trochut合作，設計了一組品牌專屬的A至Z全系列字體，並命名為「1931字母」。在餐車的吧檯後方，正可看到這些獨一無二的裝飾藝術風格陳列，同時餐車內的磨豆機更具將機械式的裝置透明展現，也呼應了手表由機芯、齒輪、零件的構成。

回到90年前的1931年，Reverso的問世正來自於當時貴族流行的馬球運動，而可翻轉、專利式的表殼，將可讓表面翻轉，保護表款鏡面避免在激烈的運動中受損，發展至今，則讓表款有著更寬廣的空間，可容納機芯零件，因而具備兩地時間的功能，對於商務人士在飛行中，只需翻轉表殼、便能在同一只腕表中理解兩地時間，避免眼睛受到電子螢幕的刺激。同時Reverso的第二面表殼，並提供手工字母篆刻的服務，可供選擇單一或複數字母，甚至接受客訂畫的圖案雕刻。

那麼如何品嚐一杯結合瑞士美學的Nomadic Café 1931手沖咖啡？只要在現場填寫基本資料，即有機會免費外帶一杯咖啡（現場無座位）、並享受現場拍照服務。唯咖啡為每日限量供應，拍照實體照片現場亦須等待，實際情況以現場為主。活動已由即日起開始，地點位於台北101購物中心信義長廊，直至2022年12月4日為止。

一杯手沖咖啡、一份報紙，帶人重返1930的裝飾藝術年代。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
一杯手沖咖啡、一份報紙，帶人重返1930的裝飾藝術年代。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
Nomadic Café 1931將提供冰、熱兩種手沖咖啡，同時側邊的時髦報亭，再提供了紙本的派刊、上面印有Taipei 101與Jaeger-LeCoultre字樣，以及大型的電子螢幕。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
Nomadic Café 1931將提供冰、熱兩種手沖咖啡，同時側邊的時髦報亭，再提供了紙本的派刊、上面印有Taipei 101與Jaeger-LeCoultre字樣，以及大型的電子螢幕。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
特別改裝的雪鐵龍餐車，煥發摩登的懷舊氣息。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
特別改裝的雪鐵龍餐車，煥發摩登的懷舊氣息。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
簡潔、黑白二色的裝飾，帶出極簡的1930年代氛圍。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁
簡潔、黑白二色的裝飾，帶出極簡的1930年代氛圍。圖 / 翻攝自台北101臉書粉絲專頁

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