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波力救援小英雄互動展12月到台南 陪孩子闖關、學滅火

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
波力互動特展將從12月20日至明年3月5日於新光三越台南中山店13樓的文化館展出。圖／台南市教育局提供
波力互動特展將從12月20日至明年3月5日於新光三越台南中山店13樓的文化館展出。圖／台南市教育局提供

深受小朋友喜歡的波力救援小英雄將從12月20日起，到台南新光三越中山店舉辦互動特展，為鼓勵國小特教生一起學習特展中的交通安全、防災教育、緊急求救等小常識，市長黃偉哲特別請主辦單位提供100名額，讓偏遠地區集中式特教班學生，優先參與特展體驗活動，提前過一個不一樣的耶誕節，同時鼓勵學校師長結合戶外教學，陪伴這群孩子度過難忘的時光。

黃偉哲說，救援小英雄波力一直是小朋友心目中正義的化身，希望藉由該活動，讓台南偏鄉的國小特教專班師生可以與可愛的波力救援小隊同樂，除了讓國小特教生優先學習體驗外，未來也有機會安排更多國小及幼兒園學童，透過家庭親子活動或學校校外教學，到現場參與闖關遊戲，藉由輕鬆遊玩方式學習到各種交通安全、防災、救援等知識。

教育局長鄭新輝表示，此次波力來台南特展，不僅有助於發揮潛移默化的教育宣導效果，藉由提供特教孩子體驗與角色扮演，也有助於落實身心障礙者權利公約，共同守護他們的安全。

主辦單位代表洪嘉欽表示，很高興這次有機會讓特教孩子近距離與波力面對面歡度耶誕節，這次展出讓學生除了跟波力、安寶和羅伊造型的車子一起依指標進行任務，還可以和消防車羅伊一起滅火，玩累了有動漫造型的旋轉木馬可以休息。波力互動特展將從12月20日至明年3月5日於新光三越台南中山店13樓的文化館展出。

台南 黃偉哲 耶誕節

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