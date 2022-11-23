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中衛耶誕限定款雪花口罩曝光 萬花筒設計再創新

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
CSD中衛醫療口罩今年耶誕節限定口罩推出「萬花筒雪花口罩」，外盒採用六角形筒身設計。圖／CSD中衛提供
CSD中衛醫療口罩今年耶誕節限定口罩推出「萬花筒雪花口罩」，外盒採用六角形筒身設計。圖／CSD中衛提供

CSD中衛醫療口罩每年在耶誕節前夕推出的雪花系列一直是耶誕節最熱門的限量商品，今年最新力作「萬花筒雪花口罩」將破碎雪花片，鏡射組合全新的完美雪花，帶來能量，中衛指出，走過疫情高峰，今年設計呼應全世界在巨變的崩解與混亂中，逐漸組合出全新面貌。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，自2017年以來，每年獨特創意的雪花設計都是消費者的經典收藏款，去年世界彷彿暫停運轉，CSD中衛以「故障碼雪花」為題，在口罩上演繹出雪花斷訊的故障之美引起迴響；中衛秉持「守護國民健康」的初心，希望用色彩創造動人的希望。

今年萬花筒雪花口罩共分兩款，分別是白金色系「初心雪花」及藍紫色系「冀望雪花」，就像夢想的輪軸，創造美好未來。

周令怡說，今年雪花口罩以風格不同的雪花片，堆疊多層次設計，巧妙加入極光暈染手法，充滿迷幻色彩，口罩外層水針不織布的絲絨珠光感，添增輕奢質感；搭配專利雙色編織柔軟耳帶，長時間配戴也舒適。為增加收藏樂趣，外盒採用六角形筒身設計，呼應完美對稱的六角形雪花。

「初心雪花」、「冀望雪花」兩款口罩分成人及兒童款，每盒30片售價350元。12月1日中午12點起陸續開賣，雪花口罩全面於momo、PChome、博客來、小三美日、媽咪愛、蝦皮、東森、PayEasy、Pinkoi、康是美網購eshop及屈臣氏網路商店等電商通路販售。實體通路則有康是美、屈臣氏、POYA、HOLA、丁丁、誠品、日藥本舖、松本清、City super、微風、杏一、維康、躍獅及台中分子藥局等。

CSD中衛醫療口罩今年耶誕節限定口罩推出「萬花筒雪花口罩」。圖／CSD中衛提供
CSD中衛醫療口罩今年耶誕節限定口罩推出「萬花筒雪花口罩」。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛

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