RIMOWA跨界adidas Originals打造鋁合金後背包 訂價破5萬元考驗粉絲信仰！

德國奢華行李裝備品牌RIMOWA在被納入LVMH精品集團後，屢次跟不同品牌聯名，包括潮牌Supreme、一線名牌的DIOR與FENDI等，都成為消費者討論話題。而近期RIMOWA則與同鄉的adidas Originals以紀念德國創新精神，首度聯手，分別打造了限量後背包與鞋履，價格皆顛覆了眾人對品牌印象，十分考驗粉絲們的信仰。

RIMOWA與adidas Originals的首次合作，剛曝光就引起高度關注，聯名系列中的後背包，採用經典的鋁鎂合金製成，去除雙肩背帶的話，外觀儼然就是Original系列的登機箱。這款後背包有著鈦金配色、TSA海關鎖和招牌凹槽式直紋設計，讓人一眼即知是出自RIMOWA之手。不過特別的地方就在於，其設計概念是融入了adidas Originals開啟草炒作濫觴的NMD系列鞋款，因此可見到包款在與背部接觸的地方，受到招牌的Boost緩震科技啟發，設置了利用五道突起的泡棉，藉以維持背負時的舒適性；而且在包款的邊框也點綴了橘色，以及可改為手提的繩索，來呼應NMD鞋款的經典設計。整體而言，RIMOWA與adidas Originals聯名背包，對比登機箱尺寸還是略為縮小，在沒裝任何物品時，重量即有3.4公斤，同時訂價來到56,000元，品牌粉絲是否會埋單？讓人好奇。

RIMOWA與adidas Originals首次合作，推出NMD鋁鎂合金後背包，受到招牌的Boost緩震科技啟發，設置了利用五道突起的泡棉，藉以維持背負時的舒適性。圖／摘自RIMOWA官網

而adidas Originals則是反過來，以RIMOWA的Original系列行李箱當作靈感，使用鈦金色打造聯名系列NMD_S1跑鞋，搭配淺色、幾乎半透明的Boost中底，上面更能看到雙品牌標誌，以及代表總部位置的座標數字。另外，鞋帶和後跟處飾上鮮明的橘紅色，透過搶眼的撞色效果帶出設計層次。值得一提的是，這款聯名鞋少見的選擇在德國生產，藉此再串連起與RIMOWA的合作關係，但可惜的是根據品牌透露，這款限量鞋台灣並不會販售。

RIMOWA與adidas Originals以紀念德國創新精神，首度聯手，分別打造了限量後背包與鞋履。圖／adidas Originals提供