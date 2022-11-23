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FENDI熊貓家族假日系列LINE貼圖 加LINE好友免費下載
歡慶即將到來的年末假期，FENDI與藝術家王令塵（Oscar Wang）延續創意合作，為Fendidi家族展開全新的冒險！這系列以標誌性「雙F」字母圖案為特色的原創卡通熊貓假日系列LINE期間限定貼圖，自即日起至12月22日止，只要加入FENDI TAIWAN官方line帳號好友即可免費下載使用！使用效期為180天。
FENDI假日系列貼圖共有16種不同的圖案，皆為日常對話中常用的表情符號，包括：愛心、HELLO、THANK YOU、OK!、HUG、Please、HA HA HA、Good Job、Good Night、??(表示疑問) 、LOVE YOU、！！（表示驚訝）等，主角Fendidi家人還身著FENDI最新冬季限定系列Winter Capsule膠囊系列新裝，以各種不同俏皮姿態展現品年輕活力。
FENDI與王令塵的合作始於2019年，如今，Fendidi家族已經成長為一個幸福美滿的家庭，成員包括Fendidi、Fendiva，以及Fendino和Fendina小寶寶。在去年Fendidi系列貼圖的基礎上，今年的全新設計將品牌的經典設計轉化為日常交流中的工具，表情包與系列貼圖將在全球上線，在微信、Kakao和Line等通訊社交媒體平台上都能使用。
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