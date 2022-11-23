FENDI熊貓家族假日系列LINE貼圖 加LINE好友免費下載

歡慶即將到來的年末假期，FENDI與藝術家王令塵（Oscar Wang）延續創意合作，為Fendidi家族展開全新的冒險！這系列以標誌性「雙F」字母圖案為特色的原創卡通熊貓假日系列LINE期間限定貼圖，自即日起至12月22日止，只要加入FENDI TAIWAN官方line帳號好友即可免費下載使用！使用效期為180天。

FENDI假日系列貼圖共有16種不同的圖案，皆為日常對話中常用的表情符號，包括：愛心、HELLO、THANK YOU、OK!、HUG、Please、HA HA HA、Good Job、Good Night、??(表示疑問) 、LOVE YOU、！！（表示驚訝）等，主角Fendidi家人還身著FENDI最新冬季限定系列Winter Capsule膠囊系列新裝，以各種不同俏皮姿態展現品年輕活力。