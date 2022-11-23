王淨、林柏宏演繹愛的姿態 疊戴CHAUMET經典珠寶藏情意

以「情感珠寶」聞名的法國百年珠寶品牌CHAUMET，深受歡迎的Liens系列，從拿破崙與約瑟芬之間刻骨銘心的愛情故事汲取靈感，以當代摩登的線條，重新詮釋寓含情感寄託的珠寶，延伸出各式各樣不同的子系列，具象刻畫不同樣貌的 「愛」：不論是親情、友情、兩性或同性之間的愛，都如瑰麗的寶石珍貴動人。 在歲末年終之際，品牌更邀請好友王淨與林柏宏演繹「Shape of Love」形象，透過Liens系列作品，闡述愛的千百種樣貌。

Jeux de Liens系列作品，極具辨識度的交叉連結是主要設計元素，彷彿人與人之間相交結緣。系列作品更選用不同彩色寶石，例如代表如火愛意的紅玉髓、 帶來幸福能量的孔雀石，以及猶如清澈蒼穹的綠松石，以繽紛色彩描繪人與人之間的強烈情感連結，為每一段緣份標誌獨特性的同時，也為個人日常穿搭增添繽紛魅力。結合經典的交叉連結圖騰和兩個不對稱的半圓圖形的Jeux de Liens Harmony系列更近一步，象徵兩個不同性格與魅力的人產生交集，相識、相知因而相戀，從此命運緊緊相連。吊墜背面皆可鐫刻名字、日期或是一 段私密訊息，以紀念每段獨一無二的愛情故事。