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王淨、林柏宏演繹愛的姿態 疊戴CHAUMET經典珠寶藏情意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金珍珠母貝鑲鑽中型吊墜，11萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金珍珠母貝鑲鑽中型吊墜，11萬1,000元。圖／CHAUMET提供

以「情感珠寶」聞名的法國百年珠寶品牌CHAUMET，深受歡迎的Liens系列，從拿破崙與約瑟芬之間刻骨銘心的愛情故事汲取靈感，以當代摩登的線條，重新詮釋寓含情感寄託的珠寶，延伸出各式各樣不同的子系列，具象刻畫不同樣貌的 「愛」：不論是親情、友情、兩性或同性之間的愛，都如瑰麗的寶石珍貴動人。 在歲末年終之際，品牌更邀請好友王淨與林柏宏演繹「Shape of Love」形象，透過Liens系列作品，闡述愛的千百種樣貌。

Jeux de Liens系列作品，極具辨識度的交叉連結是主要設計元素，彷彿人與人之間相交結緣。系列作品更選用不同彩色寶石，例如代表如火愛意的紅玉髓、 帶來幸福能量的孔雀石，以及猶如清澈蒼穹的綠松石，以繽紛色彩描繪人與人之間的強烈情感連結，為每一段緣份標誌獨特性的同時，也為個人日常穿搭增添繽紛魅力。結合經典的交叉連結圖騰和兩個不對稱的半圓圖形的Jeux de Liens Harmony系列更近一步，象徵兩個不同性格與魅力的人產生交集，相識、相知因而相戀，從此命運緊緊相連。吊墜背面皆可鐫刻名字、日期或是一 段私密訊息，以紀念每段獨一無二的愛情故事。

而Liens Évidence則是減法的手法，擷取交錯圖騰的其中一段為主角，在兩個人一起配戴時就會圓滿組成完整的命運圖騰，寓意深刻。Liens全系列珠寶不僅彰顯寶石的艷麗色澤、貴金屬的光彩及鑽石的璀璨，透過單獨配戴、或是大膽疊戴搭配，都能展現個人氣質，也致敬每段獨一無二的愛情故事。

Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉隨鑲鑽耳環，單只38,800元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉隨鑲鑽耳環，單只38,800元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金戒指，50,900元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金戒指，50,900元。圖／CHAUMET提供
林柏宏配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
林柏宏配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金鑲鑽中型吊墜，12萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金鑲鑽中型吊墜，12萬2,000元。圖／CHAUMET提供
王淨配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
王淨配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽手鍊，10萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽手鍊，10萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑲鑽大型吊墜，18萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑲鑽大型吊墜，18萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金鑲鑽手環，22萬5,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence 18K玫瑰金鑲鑽手環，22萬5,000元。圖／CHAUMET提供
王淨、林柏宏配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
王淨、林柏宏配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽戒指，37,800元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽戒指，37,800元。圖／CHAUMET提供
林柏宏配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
林柏宏配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence鉑金鑲鑽戒指，80,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence鉑金鑲鑽戒指，80,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金綠松石鑲鑽小型吊墜，70,600元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金綠松石鑲鑽小型吊墜，70,600元。圖／CHAUMET提供
王淨配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
王淨配戴CHAUMET Liens系列珠寶。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉隨鑲鑽耳環，單只38,800元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉隨鑲鑽耳環，單只38,800元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽手環，32萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽手環，32萬3,000元。圖／CHAUMET提供

珠寶 愛情

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