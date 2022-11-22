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史上最輕16吋OLED筆電Acer Swift Edge在台開賣 買就抽5千LINE Points
以往想要追求大螢幕與輕巧重量總是難以兼得，Acer今宣布在台正式推出世界最輕16 吋 OLED 筆電Swift Edge（SFA16-41）解決了這個難題。Swift Edge採用超薄鎂鋁合金機殼，重量僅 1.17 公斤，厚度僅 12.95 公釐，共有曜石黑、極光銀2款企業及家用選擇，售價分別為53,900元、51,900元，即日起至12月31日前購買並登錄活動網站即可抽LINE Points，人人有獎最高有機會獲得5,000點。
Acer Swift Edge承襲了Swift系列的高質感時尚，採用簡約俐落的美學結構設計，搭配4K OLED（3840x2400）顯示器，支援劇院級的100% DCI-P3 色域、最高 500 尼特亮度，以及不到 0.2 毫秒的反應時間，窄邊框和 92% 螢幕佔比，並通過 VESA DisplayHDR True Black 500 和 TÜV Rheinland Eyesafe顯示器認證，提供絕佳觀賞體驗，更有助提升行動工作生產力。
規格上，Swift Edge搭載AMD Ryzen 6000/6000 Pro處理器，其中Pro處理器可讓重度使用者能選用多達8個以6奈米先進工藝打造的高效能「Zen 3+」核心，帶來卓越的處理速度和流暢反應，提升生產力和協作能力。另外，針對IT管理者，AMD PRO技術能提供多層安全功能以防禦外來威脅，並提供長期穩定且可靠全面的管理選項。
6000 Pro處理器整合由微軟所設計的Pluton安全處理器，可強化新款Windows 11個人電腦，並為憑證和密鑰等敏感資產提供額外保護。此外，為讓使用者更安心，此款筆電新增生物辨識驗證功能和Noble Wedge電腦防盜鎖插槽，層層保護使用者自身及其公司的資料。
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