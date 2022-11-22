巨型餅乾蛋糕、萌熊薑餅！Mrs. Fields聖誕新品75折起

聖誕節即將到來，在美國熱銷超過40年的美式軟餅乾「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，應景推出暖萌薑餅系列、巨大化的Cookiecake餅乾蛋糕系列、鐵定聖誕禮盒、MOMENTS時光提盒等4款系列商品，陪伴民眾共度聖誕佳節。針對大宗送禮需求，還有現享75折起的優惠方案。

曾創下年銷7千萬片的「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，在美國已有350家門市，並拓展至33個海外國家，並於2020年正式落點台灣。目前包括有忠孝復興店一號店，還於微風廣場、新光三越台北信義新天地A8館、誠品站前店等地陸續開設品牌櫃點。

迎接2022聖誕節，菲爾斯太太推出「暖萌薑餅系列」，共有3款聖誕餅乾，包括「白巧克力KISSES薑糖餅乾」、「白巧克力棉花薑糖餅乾」與「熊熊薑餅」，每款售價90元。另外還有6、8、12吋等3種尺寸的「Cookiecake餅乾蛋糕系列」。其中6吋款就有半甜巧克力餅乾為基底、愛心型的「Reindeer聖誕麋鹿」，還有以燕麥葡萄乾核桃餅乾為基底的「Santa聖誕老公公」，每款均為550元。至於8吋與12吋則有奶油砂糖餅乾、半甜巧克力餅乾、燕麥葡萄乾核桃餅乾等3種不同餅乾基底，造型則有「Snowman雪人」、「Xmas Stockings聖誕襪」、「Xmas樹」、「Mistletoe槲寄生」4種選擇，8吋690元、12吋990元。

「鐵定聖誕禮盒」內含6種餅乾，其中包含「槲寄生」及「聖誕老公公」2款耶誕限定糖霜餅乾，還有半甜巧克力餅乾、半甜巧克力粒核桃餅、燕麥葡萄乾核桃餅乾、肉桂砂糖餅乾等口味，每組共12入，售價820元。「MOMENTS時光提盒」則是集結6款小餅乾，包含2款聖誕限定版糖霜餅乾，以及牛奶巧克力餅乾、白巧克力夏威夷果仁餅乾、經典奶油餅乾、半甜巧克力餅乾、肉桂度朵餅乾，每盒680元。

針對大宗送禮需求，凡消費20,000元以上立享95折、40,000元以上立享9折，以此類推，最高可享100,000元以上75折優惠。