就是愛阿根廷隊！坤達帥穿10號球衣挺「梅西」 柯佳嬿看傻眼

堪稱是地表上最盛大的足球競賽，正如火如荼的展開，此次共有32支國家代表隊，一同比拚腳下功夫。而坤達更是只愛阿根廷隊，因此現身在官方贊助商adidas為2022卡達世界盃打造的世足快閃基地時，就身穿特製且繡有頂級球星梅西（Lionel Messi）背號與名字的球衣，登台時更是直接表白「衝著阿根廷而來」。

四年一度的世界盃，adidas不只身為官方贊助商，也是比賽指定用球的供應商，共32支球隊出賽，包辦了其中10隊的球衣設計。因此，在世足賽開踢後，adidas特別為了球迷選在信義威秀旁，打造了快閃基地，邀請品牌大使坤達來體驗。身穿與梅西一樣淺藍與白色相間球衣的坤達，就表示「球衣不一定是比賽穿，花點時間想搭配，也能讓造型變特別」，熱愛足球的他更提到，只要是阿根廷出賽，一定守在電視前觀戰。然而問到老婆柯佳嬿是否也跟他一樣熱衷時，坤達則回說「我看我的比賽，太太滑自己的手機，平平淡淡蠻好的」，而且自招曾遇到戰況激烈，讓他忍不住吶喊加油時，會嚇到對方而被罵。

迎接四年一度的世界盃，adidas特別為了球迷選在信義威秀旁，打造了快閃基地。圖／adidas提供

adidas將世界盃官方指定用球「AL RIHLA」放大成2.2公尺高，成為世足快閃基地最顯眼的標的物，並復刻德國和阿根廷兩隊的球星休息室，陳列了品牌所打造的10隊球衣，在體驗完之後，坤達也覺得「真的熱血沸騰」，彷彿奪冠一般。同時，adidas還在現場設置世足大力金盃、IG互動拍貼機等，民眾到場只要完成指定打卡遊戲，即可前往品牌概念店兌換好禮，活動自即日起到11月27日止。

民眾到adidas世足快閃基地，在活動期間，完成指定打卡，即可前往品牌概念店兌換好禮。圖／adidas提供

adidas將世界盃官方指定用球「AL RIHLA」放大成2.2公尺高，成為世足快閃基地最顯眼的標的物。圖／adidas提供