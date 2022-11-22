快訊

世足賽／輸給沙烏地爆冷門 阿根廷梅西說話了：我們沒有藉口

新竹市藍副議長「棄林保高」選前倒戈 高虹安回應了

世足賽／結果出人意外！阿根廷爆冷輸球 運彩迷哀嚎：輸慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就是愛阿根廷隊！坤達帥穿10號球衣挺「梅西」 柯佳嬿看傻眼

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas世足快閃基地，復刻德國和阿根廷兩隊的球星休息室，邀請坤達來體驗。圖／adidas提供
adidas世足快閃基地，復刻德國和阿根廷兩隊的球星休息室，邀請坤達來體驗。圖／adidas提供

堪稱是地表上最盛大的足球競賽，正如火如荼的展開，此次共有32支國家代表隊，一同比拚腳下功夫。而坤達更是只愛阿根廷隊，因此現身在官方贊助商adidas為2022卡達世界盃打造的世足快閃基地時，就身穿特製且繡有頂級球星梅西（Lionel Messi）背號與名字的球衣，登台時更是直接表白「衝著阿根廷而來」。

四年一度的世界盃，adidas不只身為官方贊助商，也是比賽指定用球的供應商，共32支球隊出賽，包辦了其中10隊的球衣設計。因此，在世足賽開踢後，adidas特別為了球迷選在信義威秀旁，打造了快閃基地，邀請品牌大使坤達來體驗。身穿與梅西一樣淺藍與白色相間球衣的坤達，就表示「球衣不一定是比賽穿，花點時間想搭配，也能讓造型變特別」，熱愛足球的他更提到，只要是阿根廷出賽，一定守在電視前觀戰。然而問到老婆柯佳嬿是否也跟他一樣熱衷時，坤達則回說「我看我的比賽，太太滑自己的手機，平平淡淡蠻好的」，而且自招曾遇到戰況激烈，讓他忍不住吶喊加油時，會嚇到對方而被罵。

迎接四年一度的世界盃，adidas特別為了球迷選在信義威秀旁，打造了快閃基地。圖／adidas提供
迎接四年一度的世界盃，adidas特別為了球迷選在信義威秀旁，打造了快閃基地。圖／adidas提供

adidas將世界盃官方指定用球「AL RIHLA」放大成2.2公尺高，成為世足快閃基地最顯眼的標的物，並復刻德國和阿根廷兩隊的球星休息室，陳列了品牌所打造的10隊球衣，在體驗完之後，坤達也覺得「真的熱血沸騰」，彷彿奪冠一般。同時，adidas還在現場設置世足大力金盃、IG互動拍貼機等，民眾到場只要完成指定打卡遊戲，即可前往品牌概念店兌換好禮，活動自即日起到11月27日止。

民眾到adidas世足快閃基地，在活動期間，完成指定打卡，即可前往品牌概念店兌換好禮。圖／adidas提供
民眾到adidas世足快閃基地，在活動期間，完成指定打卡，即可前往品牌概念店兌換好禮。圖／adidas提供

adidas將世界盃官方指定用球「AL RIHLA」放大成2.2公尺高，成為世足快閃基地最顯眼的標的物。圖／adidas提供
adidas將世界盃官方指定用球「AL RIHLA」放大成2.2公尺高，成為世足快閃基地最顯眼的標的物。圖／adidas提供

2022卡達世界盃，adidas不只身為官方贊助商，也是比賽指定用球的供應商，共32支球隊出賽，包辦了其中10隊的球衣設計。圖／adidas提供
2022卡達世界盃，adidas不只身為官方贊助商，也是比賽指定用球的供應商，共32支球隊出賽，包辦了其中10隊的球衣設計。圖／adidas提供

adidas 阿根廷 坤達 世足賽 梅西

延伸閱讀

世足賽／史上大驚奇 沙國逆轉阿根廷奪亞洲球隊對戰歷史首勝

世足賽／首場爆冷出現 梅西進球阿根廷卻1：2遭沙國逆轉

世足運彩／梅西最後一舞必盡全力 推薦阿根廷對沙烏地讓分勝

世足賽／C羅IG突破5億粉絲！回應和梅西同框對弈

相關新聞

就是愛阿根廷隊！坤達帥穿10號球衣挺「梅西」 柯佳嬿看傻眼

堪稱是地表上最盛大的足球競賽，正如火如荼的展開，此次共有32支國家代表隊，一同比拚腳下功夫。而坤達更是只愛阿根廷隊，因此現身在官方贊助商adidas為2022卡達世界盃打造的世足快閃基地時，就身穿特製且繡有頂級球星梅西（Lionel Messi）背號與名字的球衣，登台時更是直接表白「衝著阿根廷而來」。

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

巨型餅乾蛋糕、萌熊薑餅！Mrs. Fields聖誕新品75折起

聖誕節即將到來，在美國熱銷超過40年的美式軟餅乾「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，應景推出暖萌薑餅系列、巨大...

限時6天！7-ELEVEN「i預購」黑五購物節最高13%回饋 11款CITY飲品買5送2

搶攻黑五購物節商機，超商也加入戰局！7-ELEVEN「i預購」線上平台將自11月25日起推出「黑五購物節」超值優惠，i預...

簡約又純粹的香味質感！瑞典VANA推出耶誕限定新品

耶誕氣氛總是能營造出團圓的感受，源自於瑞典的香氛品牌VAVA，融合北歐美學帶給大家既溫暖又純淨的香氛體驗。11月VAVA...

到Global Mall看世足美食5折起 樂天桃猿聯名餐廳登場

四年一度的世足賽激情開踢，搶搭世足熱潮，Global Mall在世足賽事期間，全台8店每周六、日都有賽事轉播，透過大螢幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。