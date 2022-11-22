聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時6天！7-ELEVEN「i預購」黑五購物節最高13%回饋 11款CITY飲品買5送2
搶攻黑五購物節商機，超商也加入戰局！7-ELEVEN「i預購」線上平台將自11月25日起推出「黑五購物節」超值優惠，i預購指定品下殺3折起再享最高13% OPEN POINT點數回饋，首推年末尾牙採購夯品三星折疊機、iPhone 14系列等指定手機，皆享有7% OPEN POINT點數回饋，最高賺回1,500點OPEN POINT點數，除了消費可直接折抵超激省，推薦還可用來兌換星巴克、麥當勞等指定商品，更可與高鐵TGO、長榮航空或ANA哩程、PChome P幣等點數互換，靈活運用精省更有感。
限時6天，7-ELEVEN i預購自11月25日起至11月30日止推出「黑五購物節」活動，全站天天免運，除購買指定商品消費滿1,313元享6% OPEN POINT點數超值回饋外，精選3C家電、精品包錶等指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋，最高回饋13%。此外，歡慶AFTEE先享後付新上線，首次使用AFTEE結帳，不限金額結帳現折10%優惠。
而針對民眾最愛的CITY飲品行動隨時取優惠，OPEN POINT App行動隨時取自11月22日至11月29日連續8天推出「CITY黑五購物節」超值優惠，共計11款暢銷口味限量優惠組合指定品項任選買5送2，消費者可得把握機會年末囤貨寄杯。
此外，網購詐騙猖獗，7-ELEVEN除了提醒民眾取貨前務必「先查證、再付款」，更推出「安心取」服務，民眾若遇疑似詐騙包裹，可透過「7-ELEVEN安心取申訴平台」線上申訴，處理更有效率，讓網購更便利安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言