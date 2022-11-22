限時6天！7-ELEVEN「i預購」黑五購物節最高13%回饋 11款CITY飲品買5送2

搶攻黑五購物節商機，超商也加入戰局！7-ELEVEN「i預購」線上平台將自11月25日起推出「黑五購物節」超值優惠，i預購指定品下殺3折起再享最高13% OPEN POINT點數回饋，首推年末尾牙採購夯品三星折疊機、iPhone 14系列等指定手機，皆享有7% OPEN POINT點數回饋，最高賺回1,500點OPEN POINT點數，除了消費可直接折抵超激省，推薦還可用來兌換星巴克、麥當勞等指定商品，更可與高鐵TGO、長榮航空或ANA哩程、PChome P幣等點數互換，靈活運用精省更有感。

限時6天，7-ELEVEN i預購自11月25日起至11月30日止推出「黑五購物節」活動，全站天天免運，除購買指定商品消費滿1,313元享6% OPEN POINT點數超值回饋外，精選3C家電、精品包錶等指定商品再加碼7% OPEN POINT點數回饋，最高回饋13%。此外，歡慶AFTEE先享後付新上線，首次使用AFTEE結帳，不限金額結帳現折10%優惠。

而針對民眾最愛的CITY飲品行動隨時取優惠，OPEN POINT App行動隨時取自11月22日至11月29日連續8天推出「CITY黑五購物節」超值優惠，共計11款暢銷口味限量優惠組合指定品項任選買5送2，消費者可得把握機會年末囤貨寄杯。

此外，網購詐騙猖獗，7-ELEVEN除了提醒民眾取貨前務必「先查證、再付款」，更推出「安心取」服務，民眾若遇疑似詐騙包裹，可透過「7-ELEVEN安心取申訴平台」線上申訴，處理更有效率，讓網購更便利安心。