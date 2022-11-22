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簡約又純粹的香味質感！瑞典VANA推出耶誕限定新品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
多樣化的蠟燭，滿足蠟燭控們，搭配著莫蘭迪色系與原木色結合，更帶來北歐瑞典生活感。圖／VANA提供
多樣化的蠟燭，滿足蠟燭控們，搭配著莫蘭迪色系與原木色結合，更帶來北歐瑞典生活感。圖／VANA提供

耶誕氣氛總是能營造出團圓的感受，源自於瑞典的香氛品牌VAVA，融合北歐美學帶給大家既溫暖又純淨的香氛體驗。11月VAVA也首度亮相嶄新店裝設計，以柔和色調莫蘭迪元素結合木頭，讓店中氛圍簡約又純粹感，此外耶誕節更推出限定新品及蠟燭系列，邀請大家一同歡慶耶誕。

為迎接即將到來的節慶，VANA東區概念店於今年11月中旬首度亮相嶄新的店裝設計，整體空間以柔和色調的莫蘭迪綠為基底結合實木元素，詮釋出北歐設計風格的簡約與純粹，此外VANA推出2款限定新品「God Jul」系列香氛蠟燭，邀請消費者感受源於瑞典純白天然的雪地氣息，增添溫馨快樂的美好氛圍。

VANA在瑞典語意為「習慣」，品牌透露將在2023年陸續推出身體沐浴、手部護理、臉部清潔系列，傳遞生活待度如同品牌的寓意，給予自己一個好的習慣。

這次的耶誕限定系列「God Jul」香氛蠟燭，為溫馨感增添更美好的時光，限定香氛蠟燭共有2款，有溫暖辛香的肉桂香料調、及冬天清新的溫暖果香調，點燃蠟燭就像散佈在歐洲的耶誕市集上，更有一種彷彿看見北歐瑞典森林被雪覆蓋的心曠神怡感。

VANA聖誕限定香氛暖燈禮盒 內容有幾何香氛暖燈(北歐藍/森林綠/霧灰白)+經典再現系列香氛蠟燭200g ／1,990元。圖／VANA提供
VANA聖誕限定香氛暖燈禮盒 內容有幾何香氛暖燈(北歐藍/森林綠/霧灰白)+經典再現系列香氛蠟燭200g ／1,990元。圖／VANA提供
VANA於11月中重新開幕新的店裝風格，更讓大家體驗北歐生活步調。圖／VANA提供
VANA於11月中重新開幕新的店裝風格，更讓大家體驗北歐生活步調。圖／VANA提供

瑞典 品牌 耶誕節

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