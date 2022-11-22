快訊

重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟著路雲、南潤壽挑禦寒裝備！羽絨外套這樣搭配才帥

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在挑選禦寒裝備時，韓星路雲（左）和南潤壽各有支持的愛牌。圖／摘自friDay影音、instagram
在挑選禦寒裝備時，韓星路雲（左）和南潤壽各有支持的愛牌。圖／摘自friDay影音、instagram

The North Face一路從戶外機能品牌，搖身成為潮人最愛，其中經典的NUPTSE羽絨外套，最是功不可沒。只因它擁有90年代風格的味道，又能滿足戶外機能性的強烈需求，因此推出30周年後，仍舊吸引了不同年齡層的消費者，「還有明天」的韓星路雲也是死忠粉絲。另外，主打永續精神的Save The Duck迎來品牌成立十周年，由於對動物和地球的尊重及保育，深受名人們支持，因此韓星南潤壽在私下在冬季時也愛穿其人造羽絨外套當作搭配。

1992年時，The North Face想為專業登山者，提供高性能的羽絨外套，於是找來設計師針對需求，選用最保暖的材料，同時又能保持輕盈及易於收藏的準則來製作，因此誕生了NUPTSE羽絨外套。原本版型短是為了登山者方便找到繫於腰間的工具，或是保命的安全帶，卻意外地成為了街頭潮人搭配時的最愛，因此每年The North Face都會推出不同配色，甚至優化部分的設計，來順應市場需求。像是韓星路雲在實境綜藝節目裡「帶輪子的家」中，為了在夜晚的戶外營火聚會，就穿上了NUPTSE羽絨外套，特別款的設計，也間接證明是愛用者無誤。

南潤壽在私下時，也常穿著Save The Duck的外套。圖／摘自instagram
南潤壽在私下時，也常穿著Save The Duck的外套。圖／摘自instagram

另外，強調永續精神並不使用動物羽絨的Save The Duck迎來品牌成立十周年，由於大力推動友善地球的各項活動，深受名人的認同也愛上其服飾產品。「今日的網漫」韓星南潤壽就曾多次穿著Save The Duck的人造羽絨外套現身，除了有型，更說明他支持品牌對於環境的堅持。而在在新一季系列服裝中，引進 100% 以回收材料製成的款式，包括「GRIN」和「RECY」等整件外套皆是再生材質，不僅擁有線條流暢設計感，也保有透氣與防風防潑水機能，展現品牌的創新和生態可持續發展的綠色精神。

南潤壽在私下時，也常穿著Save The Duck的外套。圖／摘自instagram
南潤壽在私下時，也常穿著Save The Duck的外套。圖／摘自instagram

The North Face復古NUPTSE羽絨外套12,880元。圖／The North Face提供
The North Face復古NUPTSE羽絨外套12,880元。圖／The North Face提供

Save The Duck人造羽絨長版大衣8,900元。圖／Save The Duck提供
Save The Duck人造羽絨長版大衣8,900元。圖／Save The Duck提供

Save The Duck日韓版人造羽絨外套9,900元。圖／Save The Duck提供
Save The Duck日韓版人造羽絨外套9,900元。圖／Save The Duck提供

品牌 保暖

延伸閱讀

台灣人到底多愛「衝鋒衣」？讓流行品牌開發專屬限定款、砸8位數請韓星跨海代言

央行：日韓星逆差金額更大

李成種喝珍奶突被拉走 台韓雙方意外爆衝突

議員候選人出寫真書高顏值被喊女神 網：基隆版陳紫渝

相關新聞

大S汪小菲床墊品牌曝光！頂級Hästens現價漲到近千萬

大S與汪小菲雖然已經離婚，但最近風波又起，汪小菲狂發微博爆料，其中不斷提到家中床墊，因為大S再婚後，床墊也沒換，讓汪小菲...

只有8天！繼光香香雞「買大送中」 台味炸物3份99

11月24日感恩節即將到來，連鎖炸物「繼光香香雞」自11月24日起，連續兩週的指定時段，推出「買1送1」限時優惠，凡購買...

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

到Global Mall看世足美食5折起 樂天桃猿聯名餐廳登場

四年一度的世足賽激情開踢，搶搭世足熱潮，Global Mall在世足賽事期間，全台8店每周六、日都有賽事轉播，透過大螢幕...

跟著路雲、南潤壽挑禦寒裝備！羽絨外套這樣搭配才帥

The North Face一路從戶外機能品牌，搖身成為潮人最愛，其中經典的NUPTSE羽絨外套，最是功不可沒。只因它擁有90年代風格的味道，又能滿足戶外機能性的強烈需求，因此推出30周年後，仍舊吸引了不同年齡層的消費者，「還有明天」的韓星路雲也是死忠粉絲。另外，主打永續精神的Save The Duck迎來品牌成立十周年，由於對動物和地球的尊重及保育，深受名人們支持，因此韓星南潤壽在私下在冬季時也愛穿其人造羽絨外套當作搭配。

新光三越台北站前抗漲1.5折起 周年慶必買亮點逛前先看

新光三越周年慶全台最後壓軸，台北站前店周年慶將在12/1至12/18登場，由於是最後一波周年慶，品牌通常優惠盡出，折扣下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。