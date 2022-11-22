跟著路雲、南潤壽挑禦寒裝備！羽絨外套這樣搭配才帥

The North Face一路從戶外機能品牌，搖身成為潮人最愛，其中經典的NUPTSE羽絨外套，最是功不可沒。只因它擁有90年代風格的味道，又能滿足戶外機能性的強烈需求，因此推出30周年後，仍舊吸引了不同年齡層的消費者，「還有明天」的韓星路雲也是死忠粉絲。另外，主打永續精神的Save The Duck迎來品牌成立十周年，由於對動物和地球的尊重及保育，深受名人們支持，因此韓星南潤壽在私下在冬季時也愛穿其人造羽絨外套當作搭配。

1992年時，The North Face想為專業登山者，提供高性能的羽絨外套，於是找來設計師針對需求，選用最保暖的材料，同時又能保持輕盈及易於收藏的準則來製作，因此誕生了NUPTSE羽絨外套。原本版型短是為了登山者方便找到繫於腰間的工具，或是保命的安全帶，卻意外地成為了街頭潮人搭配時的最愛，因此每年The North Face都會推出不同配色，甚至優化部分的設計，來順應市場需求。像是韓星路雲在實境綜藝節目裡「帶輪子的家」中，為了在夜晚的戶外營火聚會，就穿上了NUPTSE羽絨外套，特別款的設計，也間接證明是愛用者無誤。

南潤壽在私下時，也常穿著Save The Duck的外套。圖／摘自instagram

另外，強調永續精神並不使用動物羽絨的Save The Duck迎來品牌成立十周年，由於大力推動友善地球的各項活動，深受名人的認同也愛上其服飾產品。「今日的網漫」韓星南潤壽就曾多次穿著Save The Duck的人造羽絨外套現身，除了有型，更說明他支持品牌對於環境的堅持。而在在新一季系列服裝中，引進 100% 以回收材料製成的款式，包括「GRIN」和「RECY」等整件外套皆是再生材質，不僅擁有線條流暢設計感，也保有透氣與防風防潑水機能，展現品牌的創新和生態可持續發展的綠色精神。

南潤壽在私下時，也常穿著Save The Duck的外套。圖／摘自instagram

The North Face復古NUPTSE羽絨外套12,880元。圖／The North Face提供

Save The Duck人造羽絨長版大衣8,900元。圖／Save The Duck提供