大S汪小菲床墊品牌曝光！頂級Hästens現價漲到近千萬

大S與汪小菲雖然已經離婚，但最近風波又起，汪小菲狂發微博爆料，其中不斷提到家中床墊，因為大S再婚後，床墊也沒換，讓汪小菲暴怒，而網友也神出讓大S、汪小菲都念念不忘的床墊，其實就是超頂級床墊品牌Hästens海絲騰，而據悉，當時大S與汪小菲在BELLAVITA買下，該床墊也從進口台灣時約600萬，如今已經漲價到近千萬。

據了解，大S與汪小菲多年前購買Hästens海絲騰的Vividus床組，目前台灣由代理商大輔國際經營，售價約為932萬。來自瑞典皇室御用的Hästens海絲騰，被稱為床墊界的勞斯萊斯，頂級的床組都是全手工製成，最特別是材質之一是馬尾毛，整體更具有透氣性，且由頂級工藝師進行製作，平均預購訂製床墊，可能耗時9個月到1年。大S與汪小菲的Vividus床墊，製作得耗時45天，全球每年限量製作80組。

而其中Hästens海絲騰最頂級的床組，要價也超過1,800萬，且因為整體物價上漲的關係，價格也是不斷調漲，但頂級貴客們卻依舊不手軟，特別是台中豪宅貴客，更是熱愛Hästens海絲騰的床組。

不少名人也是Hästens海絲騰床組的愛好者，包括安以軒、陳柏霖等人都愛，國際巨星湯姆克魯斯也是愛用者。