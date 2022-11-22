好市多「黑色購物週」第3天優惠來了 人體工學椅、咖啡膠囊禮盒必敗

好市多「黑色購物週」第3天新增的主打特惠商品稍早已在Costco App搶先揭露，同樣有大電視、鑽石手鍊等熱門商品之外，也出現了歷年造成民眾搶購的人體工學椅熱門商品；另外，去年出現的延長線升級了快充功能，還有星巴克咖啡膠囊禮盒組，自用或是年末送禮都非常適合。

第3天App新增的主打優惠同樣有7款，包括3克拉圓形鑽石手鍊、三星85吋Crystal 4K UHD電視、冬天吃鍋必備的象印土鍋風/鐵板萬用鍋、露得清沐浴露、雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組、ERGOKING全功能網布人體工學椅、太星電工五開五插快充延長線。許多品項都是歷年黑五出現過的常客，驚喜感稍嫌不足，不過都是相當具實用度的單品，有需要還是可以走一趟賣場採購。

除了App提前預告的重點特惠商品，賣場內也會持續推出隱藏版優惠，今年雖然折扣沒有特別殺，但優惠的品項比往年多更多，種類也相當多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，且推出的優惠商品在整個黑色購物週活動期間都持續享有特惠價，雖然有每卡限購1組，但基本上都是限量售完為止，熱門商品還是要儘早進場採購比較保險。