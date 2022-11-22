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好市多「黑色購物週」第3天優惠來了 人體工學椅、咖啡膠囊禮盒必敗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Costco好市多黑色購物週活動期間每天持續推出新的優惠品項。記者黃筱晴／攝影
Costco好市多黑色購物週活動期間每天持續推出新的優惠品項。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」第3天新增的主打特惠商品稍早已在Costco App搶先揭露，同樣有大電視、鑽石手鍊等熱門商品之外，也出現了歷年造成民眾搶購的人體工學椅熱門商品；另外，去年出現的延長線升級了快充功能，還有星巴克咖啡膠囊禮盒組，自用或是年末送禮都非常適合。

第3天App新增的主打優惠同樣有7款，包括3克拉圓形鑽石手鍊、三星85吋Crystal 4K UHD電視、冬天吃鍋必備的象印土鍋風/鐵板萬用鍋、露得清沐浴露、雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組、ERGOKING全功能網布人體工學椅、太星電工五開五插快充延長線。許多品項都是歷年黑五出現過的常客，驚喜感稍嫌不足，不過都是相當具實用度的單品，有需要還是可以走一趟賣場採購。

除了App提前預告的重點特惠商品，賣場內也會持續推出隱藏版優惠，今年雖然折扣沒有特別殺，但優惠的品項比往年多更多，種類也相當多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，且推出的優惠商品在整個黑色購物週活動期間都持續享有特惠價，雖然有每卡限購1組，但基本上都是限量售完為止，熱門商品還是要儘早進場採購比較保險。

好市多「黑色購物週」即日起至11月27日於全台14家好市多實體賣場同步推出，11月23、24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日將提早到8點就開門，實際開門營業時間以各店實際狀況為準。

好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週期間，每天傍晚會於Costco App公告隔天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週期間，每天傍晚會於Costco App公告隔天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第3天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App

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