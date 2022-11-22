年終男士犒賞指南 鞋、包、打火機、小皮件？一次購足

即將邁向一年的尾聲，不少人都選擇出國、與朋友相約在年底聚會。但其實辛苦了（不只）一年的自己，更值得用力犒賞，而無論是一個皮夾、一雙鞋、一個打火機、甚至一個宛如大型百寶箱的「倒數月曆」，都是男性可以自行購買、獎勵自己的絕佳選擇。

英倫品牌dunhill橫跨皮件、衣物、生活風格各種品項，大小皮件則分別有Archive Deco的方形長夾或Rollagas Lock Clip後背包可供選擇，前者有著精緻、重複排比的幾何圖形，帶人重返1930年代的Art Deco裝飾藝術風格，後者則合適於運動、郊外，尤其皮革散發出的油光，更是品味的映射；想為腳上帶來皮鞋以外、同樣舒適的風格選項？SANDRO HOMME則有米灰色的休閒便鞋，或高筒的麂皮休閒靴，兩者都合適於Smart Casual風格以搭配牛仔褲、西裝外套，後者更可展現粗獷的男人味，同時穿脫方便。

萬寶龍（Montblanc）則繼去年之後再推出新版的聖誕限定版「倒數月曆」，這款高單價的主題倒數月曆全球限量發行100組，其山巒造型擬真以萬寶龍的靈感來源：白朗峰的山形輪廓，插畫圖案並有著一位運動家自山巔滑雪而下、好不快意。而一旦將這座「白朗峰」對半開啟，內裡將出現24個小盒月曆，每一格、都藏有一項珍貴的萬寶龍禮品。從12月1日開始、每天打開一項，直到西方聖誕節的來臨。24格禮物包含什麼？已知內容將有小型皮件、書寫工具、文具和配件，還有六款僅在月曆中提供的文具獨家產品，台灣僅少量到貨。想知道裡面有什麼驚喜？不如收藏一只、自己開箱吧！價格店洽。