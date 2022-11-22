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買得起的英式小豪宅！Wedgwood倒數日曆一次收24條掛飾

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Wedgwood推出藍白聖誕倒數日曆禮盒／23,100元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood推出藍白聖誕倒數日曆禮盒／23,100元。圖／Wedgwood提供

買不起大豪宅，但可能買得起英式小豪宅，英國瓷器品牌Wedgwood歡慶耶誕，推出藍白聖誕倒數日曆禮盒，禮盒靈感來自傳統的格魯吉亞風格聯排別墅，以品牌經典的淡藍色為主，其中共有24款微型聖誕掛飾，更能好好的裝飾家中的耶誕樹。

屬於英國的耶誕節，有將近一個月的狂歡時間，包括有各種派對、舞會與家庭聚會，Wedgwood也帶著大家體驗節慶感，不止推出藍白聖誕倒數日曆禮盒，都是最經典的設計，還有24款浮雕玉石小掛飾，每一款都是小精品，增加居家質感。

另外也推薦「銀白聖誕」系列商品，餐瓷的表面圖案為冬青樹、槲寄生花環、格魯吉亞聖誕樹，整體色彩以銀白色為主，代表英國人在漫天白雪中迎接耶誕節。

為迎接耶誕節，12月起在全台百貨專櫃推出銀白聖誕Winter White全系列八折、Wedgwood聖誕掛飾買二送一，消費折扣後滿8千元（須含至少乙件銀白聖誕系列產品），送聖誕系列經典浮雕玉石茶壺限量款掛飾乙件。

Wedgwood推出各式聖誕掛飾／1,300～1,700元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood推出各式聖誕掛飾／1,300～1,700元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood推出各式聖誕掛飾／1,300～1,700元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood推出各式聖誕掛飾／1,300～1,700元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood推出藍白聖誕倒數日曆禮盒／23,100元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood推出藍白聖誕倒數日曆禮盒／23,100元。圖／Wedgwood提供

英國 耶誕節 品牌

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