買得起的英式小豪宅！Wedgwood倒數日曆一次收24條掛飾

買不起大豪宅，但可能買得起英式小豪宅，英國瓷器品牌Wedgwood歡慶耶誕，推出藍白聖誕倒數日曆禮盒，禮盒靈感來自傳統的格魯吉亞風格聯排別墅，以品牌經典的淡藍色為主，其中共有24款微型聖誕掛飾，更能好好的裝飾家中的耶誕樹。

屬於英國的耶誕節，有將近一個月的狂歡時間，包括有各種派對、舞會與家庭聚會，Wedgwood也帶著大家體驗節慶感，不止推出藍白聖誕倒數日曆禮盒，都是最經典的設計，還有24款浮雕玉石小掛飾，每一款都是小精品，增加居家質感。

另外也推薦「銀白聖誕」系列商品，餐瓷的表面圖案為冬青樹、槲寄生花環、格魯吉亞聖誕樹，整體色彩以銀白色為主，代表英國人在漫天白雪中迎接耶誕節。

為迎接耶誕節，12月起在全台百貨專櫃推出銀白聖誕Winter White全系列八折、Wedgwood聖誕掛飾買二送一，消費折扣後滿8千元（須含至少乙件銀白聖誕系列產品），送聖誕系列經典浮雕玉石茶壺限量款掛飾乙件。