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只有8天！繼光香香雞「買大送中」 台味炸物3份99
11月24日感恩節即將到來，連鎖炸物「繼光香香雞」自11月24日起，連續兩週的指定時段，推出「買1送1」限時優惠，凡購買大份香香炸雞，就贈送中份香香炸雞兌換券。另外自12月8日起，還有「炸滷米血」、「酥炸蝦捲」等新品上市。
在感恩節前夕，繼光香香雞推出限時優惠。11月24日至11月27日、12月1日至12月4日期間，連續兩週的週四至週日，民眾凡購買大份香香炸雞，就贈送「中份香香炸雞兌換券」，可供消費者於12月5日至28日期間兌換。
此外，繼光香香雞也推出「炸滷米血」、「酥炸蝦捲」2款全新炸物，12月8日起憑週年慶香香炸雞兌換券，可享「台味點心任選3樣99元」的拼盤組合優惠，共有炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球等4種品項可供選擇。其中全新登場的「炸滷米血」是將米血以秘制滷汁先滷後炸，有著外酥內軟的口感，僅於99元拼盤方案供應，限時供應至12月28日為止。同步全新登場的「酥炸蝦捲」，則是選用蝦仁搭配新鮮魚漿炸至金黃上桌，2支售價70元。
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