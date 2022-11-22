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就在等這一檔！藍鐘特賣11月29日起 每日一物最低1折起

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
本次與特賣品牌Jimmy Choo是女人此生必須擁有的夢幻鞋履。圖／藍鐘提供
本次與特賣品牌Jimmy Choo是女人此生必須擁有的夢幻鞋履。圖／藍鐘提供

通貨膨脹精品買不下手？你在等的可能就是這一檔。藍鐘集團今年唯一一場的酬賓特惠活動將於11月29日起至12月1日止於台北富邦國際會議中心舉辦，限時特賣包括旗下知名精品服飾、配件、鞋履以及希臘自然植萃保養品牌包含臉部保養、沐浴髮浴、身體乳液等，眾多品牌全面1折起，特賣期間還有當日限定的超低價「每日一物」，首日就有原價63,000的Jimmy Choo黑色小牛皮鉚釘裝飾斜背包下殺至8,000元，數量有限。同時還提供限量滿額贈：11月30日與12月1日，每日最先結帳超過3,000元的消費者，即可獲得義大利精品巧克力VENCHI價值780元的經典巧克力條200g一份，單日限量50份，送完為止。

此次參與特賣的品牌包括幽默趣味的義大利設計師MOSCHINO、高端潮流品牌MSGM、善於刻畫女性魅力的Bluemarine、林志玲婚鞋品牌Jimmy Choo、孔曉振歐膩的婚鞋品牌Manolo Blahnik、丹麥設計品牌RAINS、創意十足的LeSportsac等，以及名模都在用的自然植萃保養品牌KORRES。

來自丹麥極簡設計兼具功能性的RAINS也是本次與特賣品牌。圖／藍鐘提供
來自丹麥極簡設計兼具功能性的RAINS也是本次與特賣品牌。圖／藍鐘提供
本次與特賣品牌MOSCHINO是創意獨具的義大利時尚精品。圖／藍鐘提供
本次與特賣品牌MOSCHINO是創意獨具的義大利時尚精品。圖／藍鐘提供
創意繽紛的輕量配件包包品牌LeSportsac也是本次與特賣品牌。圖／藍鐘提供
創意繽紛的輕量配件包包品牌LeSportsac也是本次與特賣品牌。圖／藍鐘提供

（由左至右）12月1日精選限量產品包括LeSportsac x LINE FRIENDS同樂會兩用後背包，優惠價900元；MOSCHINO塗鴉玫瑰LOGO 肩背包，優惠價3,500元；LeSportsac x 蜷川實花長形化妝包，優惠價250元；RAINS射線黑經典基本款防水外套，優惠價1,000元。圖／藍鐘提供
（由左至右）12月1日精選限量產品包括LeSportsac x LINE FRIENDS同樂會兩用後背包，優惠價900元；MOSCHINO塗鴉玫瑰LOGO 肩背包，優惠價3,500元；LeSportsac x 蜷川實花長形化妝包，優惠價250元；RAINS射線黑經典基本款防水外套，優惠價1,000元。圖／藍鐘提供
11月29日精選限量產品之一LeSportsac x POKEMON寶可夢化妝包，優惠價300元。圖／藍鐘提供
11月29日精選限量產品之一LeSportsac x POKEMON寶可夢化妝包，優惠價300元。圖／藍鐘提供
11月29日精選限量產品之一JIMMY CHOO黑色小牛皮鉚釘裝飾斜背包，優惠價8,000元。圖／藍鐘提供
11月29日精選限量產品之一JIMMY CHOO黑色小牛皮鉚釘裝飾斜背包，優惠價8,000元。圖／藍鐘提供
11月30日精選限量產品之一MOSCHINO蛋糕手拿包，優惠價5,000元。圖／藍鐘提供
11月30日精選限量產品之一MOSCHINO蛋糕手拿包，優惠價5,000元。圖／藍鐘提供

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