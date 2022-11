日式美學 動物可愛又優雅！MIKIMOTO最新頂級珠寶登台

MIKIMOTO全新頂級珠寶Wild and Wonderful系列,即日起至11月28日止獨家在台北101旗艦店中展售。全新頂級珠寶系列靈感採擷自非洲、美洲、大洋洲、歐亞大陸與南極洲等五大洲,以珠寶的手法栩栩如生地刻畫各式野生動物,是品牌自2017年發表頂級珠寶系列以來,首次嘗試以動物為主題發展完整的頂級珠寶系列,也是該系列於巴黎發表後海外巡迴的首站。除了Wild and Wonderful系列,還有一系列設計中性的迷人頂級珠寶系列黑珍珠作品,共有約30件作品來台展出。

熱愛旅遊的主持人胡盈禎(小禎)演示,配戴以非洲斑馬黑白分明的美麗條紋作設計靈感的頂級珠寶作品亮相,項鍊以日本Akoya珍珠編織成排、點綴多枚亞歷山大變色石,讓人聚焦中央垂墜的一顆黑色巴洛克南洋珍珠。她表示,自己喜歡有意義和價值的物件,珍珠是純潔與母愛的象徵,具有傳承的價值,是開始入手頂級珠寶作品最理想的開端。雖然喜歡的動物很多,但這次展出作品中的飛翔蒼鷺造型項鍊令她最為驚豔,綴著鑽石的蒼鷺展翅於成排如雲海的珍珠珠串之上,「很peaceful、很療癒,不見得珠寶一定要戴上身,光是擺著看都覺得心曠神怡!」

這次登台展出作品刻劃非洲、美洲、大洋洲、歐亞大陸的動物,珠寶的取景、配色都流露有別於歐式珠寶的大和美學,除了多款珠寶細節運用近年來因為PASSIONOIR系列而更多人認識的黑銠K金技術,在材質上大量以巴洛克(不規則形狀)珍珠創作出獨一無二的作品,也持續MIKIMOTO近年來廣泛運用彩色寶石來配襯珍珠的作法,甚至有的作品以然完全不用珍珠,跳脫既有的印象與框架。

天鵝翱翔造型胸針描繪一群天鵝飛入日落晚霞的景緻,在天空中逆光呈現黑色的剪影,天然淡水珍珠形如層積雲,剪影則以黑銠加工方式呈現天鵝輪廓,金工細節更仔細雕琢出片片羽毛。野牛造型胸針,以多枚不規則形狀的金色南洋巴洛克珍珠組成野牛發達的肌肉和捲曲皮毛,靈動可愛又高雅。 織布鳥造型胸針,則以一顆狀似鳥身的金色南洋巴洛克珍珠來表現織布鳥穠纖合度的身體,鳥喙以黑銠技術呈現,配上金雕羽毛,巢中的卵則恰好是3顆帶藍色調的黑色南洋巴洛克珍珠。變色龍、樹蛙作品雖完全沒有使用珍珠,但光是畫面取景和彩色寶石的配襯手法,一看就是MIKIMOTO手筆。

除了具象勾勒動物身影的作品,大型的項鍊珠寶套組的設計則擷取動物身上最具代表性的紋路和圖案為設計重點。孔雀項鍊以多種繽紛的彩色寶石勾勒羽毛眼睛圖案,豐富的層次堆疊出華麗感。老虎斑紋項鍊、手環、耳環,以金色南洋珍珠對比黑色條紋,金屬部件更是直接以編織的方式和珍珠串起,一體成型;這種結合珍珠與金屬部件作品的難度在於要能把握金屬部件和立體渾圓的珍珠的高度落差,使得珠寶配戴起來能在同一平面上。

胡盈禎演繹MIKIMOTO全新頂級珠寶Wild and Wonderful系列的野性魅力。記者沈昱嘉/攝影 Mikimoto Wild And Wonderful頂級珠寶系列歐亞大陸-孔雀羽毛套組。圖/ MIKIMOTO提供