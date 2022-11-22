全台限量3,000瓶！艾柏迪18年托斯卡尼紅酒桶來了

蟬聯4年（2019-2022）IWC 國際威士忌大賽「年度最佳首席調酒師」的女神級首席調酒師Stephanie MacLeod，發行艾柏迪紅酒桶過桶限量版第4版，「艾柏迪18年單一麥芽蘇格蘭威士忌托斯卡尼紅酒桶過桶熟成」，台灣限量發售3,000瓶，將於11月下旬起在全台主要菸酒專賣店限量販售，建議零售價3,680元。

首席調酒師Stephanie MacLeod，年年為艾柏迪發行不同產區的紅酒桶過桶作品。從2019年的15年法國波爾多玻美侯區（Pomerol Bordeaux）紅酒桶、2020年的18年法國波爾多波雅客區（Pauillac Bordeaux）紅酒桶、到2021年的18年法國隆河羅第丘紅酒桶（Côte-Rôtie Rhône Valley），而2022年最新發表的作品，則移到了南歐，選用了義大利托斯卡尼最知名的寶格麗區（Bolgheri Tuscany）的紅酒桶過桶。

首席調酒師Stephanie MacLeod認為，威士忌的收尾技藝 (The Finishing Touch ) 對調酒師來說是一門藝術，將大部分時間熟成於單一橡木桶的威士忌，移至另一種橡木桶中繼續熟成，可為酒液增添更多風味與層次；多次使用不同產區紅酒桶過桶的她，這次看上了風格熱情強烈的義大利葡萄酒，精準選用托斯卡尼寶格麗區的頂級紅酒桶過桶，在艾柏迪經典的蜂蜜香甜基調上，加上來自寶格麗區紅酒桶賦予的馥郁深色果香，酒體絲滑，複雜而不失平衡，帶出厚實的橡木尾韻，伴隨著輕柔的煙燻與辛香氣息，尾韻華麗悠長而綿延不絕。

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