紐時盛讚探險家主廚上新菜！The Tavernist墨西哥尋奇
這是很有趣的一場美食饗宴，不僅味蕾漫遊到了墨西哥，第一道湯品還讓身體由酸返鹼起了「化學變化」，才能感受接下來的餐飲滋味。這是來自金普頓大安酒店12樓的The Tavernist餐酒館的新菜單，被紐約時報譽為「真正定義摩登料理的主廚」James Sharman將其遊歷墨西哥的體驗與靈感，幻化成一道道令人印象深刻的墨西哥料理，甚至木質盛器多出自他手創作，業者形容，「就像開了一家新餐廳」。
The Tavernist推出限時3個月的「啟航猶加敦半島墨西哥寶藏奇尋」，展現探險家主廚James日前前往墨西哥尋找失落的馬雅文明，所發掘猶加敦半島的美食奧秘。James表示，直到我在墨西哥生活一小段時間才發現，墨西哥水質鹼性高，為平衡身體所需，無意識的會想吃更多酸辣的食物，與台灣正好相反。
因此，第一道呈上以馬雅古城「梅里達」傳統住民料理 「石頭湯」為靈感製作的「炙燒萊姆石頭湯」，完全採用高鹼性礦泉水，並將滾燙的石頭炙燒後燉煮，滿富礦物膠質的湯品，讓身體自然渴望酸鹹滋味，美食的寶藏之旅自此展開。
除了菜色精彩，主廚還從墨西哥帶回台灣重達20公斤的塔可製餅機（Tortilla Press），只為精準掌控每片玉米餅皮的厚薄軟度，除了純正的玉米粉，還要求必須軟香、熱食，因此，服務人員得化身「塔可警察」隨時送上香熱的餅皮。此外，盛器也需與食物香搭襯，主廚利用閒暇手作木製盛器，上桌飄散著炭烤香氣，往兩面拉開，醃製過的噴香明蝦帶著炭香，兩側正好卡入各種沾醬配料，以柔軟的玉米餅皮包裹明蝦，佐以瓦卡莫雷醬（Guacamole）、白酒醋漬櫻桃蘿蔔及主廚特製西班牙莫喬醬（Mojo Sauce），滿口鮮鹹，讓人無限滿足。
三道主食之一的「脆皮豬五花」也是驚艷之作，香料醃製的香煎脆皮豬五花、再搭配一片豬里肌，佐以傳統墨式烤肉（Al pastor）醬汁、加了梅斯卡爾酒（Mezcal） 的醋漬干蔥，油香、脆口，忍不住再裹一片；另一道「自然牛肋眼慢燉手撕牛小排」上桌方式又不同，除了美味，也多了幾分期待與驚喜。
甜點「西班牙油條」是墨西哥殖民文化的延伸，也是現今街頭最受歡迎的街邊小點。主廚以全澄清奶油油炸，被稱之為「油條界的愛馬仕」，外酥內軟，漂亮的盛器有五種沾醬呈弧形排開，風味層次盡不相同。
「啟航墨西哥灣 猶加敦寶藏奇尋」即日起於The Tavernist 晚餐時段推出，6道式餐點2,480元，The Tavernist Bar同步推出「情遇梅里達」系列8款創意調酒，可依喜好搭配。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Tavernist
電話：02-2770-0688
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號12樓
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