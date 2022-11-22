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影／台南市府「台南便利送」官網推出明星年菜預購優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市政府「台南便利送」官網推出明星年菜預購與早鳥優惠。記者周宗禎／攝影
台南市政府「台南便利送」官網推出明星年菜預購與早鳥優惠。記者周宗禎／攝影

2023兔年將到，台南市政府網購平台「台南便利送」今天推出「兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購優惠活動：提供不同價格「發發發市場年菜組」，明天起加碼三波早鳥訂購優惠3、5、7折，越早訂折扣越高，還送限量手繪風保冷袋，標榜「在家圍爐輕鬆就能享受市場老饕級美味」。

市長黃偉哲表示，台南很多勝過五星級飯店的美食在巷弄及傳統市場，今年市府結合知名市場推出系列年菜，只要到台南便利送網站，就可挑選許多年菜組合，保證物超所值，歡迎大家來買台南年菜，在家就可輕鬆享用到美味年夜飯。

這次活動與各大市場合作主打「明星店攤菜」組合，價碼分別為「888發發發」、「1288就要發發」、「1888/1988一路發發」，不只名稱象徵好運到，各市場招牌美味如魚翅羹、干貝米糕等市府保證「絕對不輸高級飯店的5星菜色」。

市場處長陳豪吉表示，這次年菜集結各市場精華組合：像是1888元有玉井市場的蟹黃魚翅羹、藥膳養生雞、碳烤豬排、蛋黃米糕「四喜臨門財滿缽」年菜組；學甲市場「鴻兔大展節節高」年菜組合有日式烤肋排、蝦仁魚翅羹、月見干貝米糕；還有1288元及888元組合及多道菜色可單點，就是要讓台南民眾豐富好過年。

黃偉哲說，年菜優惠組合搭配三波早鳥優惠，第一波早鳥訂購明天23日開跑，限量3折起；第二波30日起，限量5折；第三波12月7日起限量7折，都在當天中午12點準時開搶，數量有限，想搶好康的千萬別錯過，年菜明年1月上旬配送，「在家就可輕鬆享用總鋪師級的年夜飯」。

經發局長陳凱凌指出，台南便利送去年5月上線，當初是疫情期間為協助市場開拓另一銷售管道，度過疫情衝擊，也讓民眾可在家安心防疫，推出後深獲民眾好評，現已成為婆婆媽媽購置市場生鮮好物，以及採買美食的另一管道。

他說，便利送銷售金額累計逾4,600萬元，節慶都會推出不同的優惠好康，成功帶動老市場新買氣，訂購更可獲「台南購物節」抽獎序號雙倍送優惠，有機會抽中百萬名車、電動智慧機車、iphone 14等超值好禮。

台南市政府「台南便利送」官網推出明星年菜預購與早鳥優惠。記者周宗禎／攝影
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年菜 台南

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