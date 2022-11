27年傳奇再見了！設計師Raf Simons宣佈結束同名品牌

時尚產業再爆震撼彈,知名服裝設計師Raf Simons於今日凌晨在IG發表貼文,表示將已持續27年的同名品牌結束,發文後已累積近10萬次點閱、5,000多則留言,並引起網友熱議。

在貼文的圖片中表示,上個月發表的2023春夏系列就是品牌傳奇27年的結束、也是Raf Simons的最後一季發表。Raf Simons並對他的團隊、媒體、採購、他的家人、朋友、以及對他服裝的忠實粉絲充滿感激,並謝謝人們總是信任他所看到的視野、以及對他本人的信任。

貼文一出後,Marc Jacobs也來留言表示,「永遠的驚艷、永遠的帶來啟發,謝謝你Raf(always incredible. always inspiring. thank you Raf. ♥️♥️♥️),也有粉絲哀傷表示,「喔不~~我最愛的時尚設計師要結束了?(NOOOOOOOO MY FAVOURITE FASHION DESIGNER IS DONE ???????????)」,並留下心碎貼圖。

而目前Raf Simons的官方IG僅剩下最後一則貼文,同時網站主頁並留下一張黑白照片,照片中兩位模特兒在地上相擁,畫面中並留下黑底白字的RAF SIMONS CLOSE與白底黑字的RAF SIMONS字樣,象徵了一個時代的結束。

來自比利時的設計師Raf Simons,原本專業是工業設計領域,但他先曾在「安特衛普六君子」之一的Walter Van Beirendonck設計工作室實習,因而啟迪了他對服裝設計的熱愛。他先在1995年創立同名品牌RAF Simons,並陸續擔任Jil Sander(2005-2012)、DIOR(2012-2015)、Calvin Klein(2016-2018)創意總監,並在2020年加入PRADA,成為共同創意總監。

然而自1995年至今的27年,為何選擇結束同名品牌?畢竟不少品牌的設計師多在成名後易主,但失去原有的獨特性與風格、改為迎合大眾,Raf Simons也曾在過去訪談中提及此一主張,或可推論為Raf Simons想要維持個人品牌的獨特與完整性,因此主動出擊、為品牌畫下令人哀傷、但壯士斷腕的絕決行為。