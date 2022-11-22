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27年傳奇再見了！設計師Raf Simons宣佈結束同名品牌

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雖然Raf Simons網站主頁留下一張黑白照片，但按下下方的Close字樣後，還是能展現23春夏、22秋冬的設計全系列秀片，令人緬懷這即將消失的傳奇品牌。圖 / 翻攝自 Raf Simons官方網站
雖然Raf Simons網站主頁留下一張黑白照片，但按下下方的Close字樣後，還是能展現23春夏、22秋冬的設計全系列秀片，令人緬懷這即將消失的傳奇品牌。圖 / 翻攝自 Raf Simons官方網站

時尚產業再爆震撼彈，知名服裝設計師Raf Simons於今日凌晨在IG發表貼文，表示將已持續27年的同名品牌結束，發文後已累積近10萬次點閱、5,000多則留言，並引起網友熱議。

在貼文的圖片中表示，上個月發表的2023春夏系列就是品牌傳奇27年的結束、也是Raf Simons的最後一季發表。Raf Simons並對他的團隊、媒體、採購、他的家人、朋友、以及對他服裝的忠實粉絲充滿感激，並謝謝人們總是信任他所看到的視野、以及對他本人的信任。

貼文一出後，Marc Jacobs也來留言表示，「永遠的驚艷、永遠的帶來啟發，謝謝你Raf（always incredible. always inspiring. thank you Raf. ♥️♥️♥️），也有粉絲哀傷表示，「喔不～～我最愛的時尚設計師要結束了？（NOOOOOOOO MY FAVOURITE FASHION DESIGNER IS DONE ???????????）」，並留下心碎貼圖。

而目前Raf Simons的官方IG僅剩下最後一則貼文，同時網站主頁並留下一張黑白照片，照片中兩位模特兒在地上相擁，畫面中並留下黑底白字的RAF SIMONS CLOSE與白底黑字的RAF SIMONS字樣，象徵了一個時代的結束。

來自比利時的設計師Raf Simons，原本專業是工業設計領域，但他先曾在「安特衛普六君子」之一的Walter Van Beirendonck設計工作室實習，因而啟迪了他對服裝設計的熱愛。他先在1995年創立同名品牌RAF Simons，並陸續擔任Jil Sander（2005-2012）、DIOR（2012-2015）、Calvin Klein（2016-2018）創意總監，並在2020年加入PRADA，成為共同創意總監。

然而自1995年至今的27年，為何選擇結束同名品牌？畢竟不少品牌的設計師多在成名後易主，但失去原有的獨特性與風格、改為迎合大眾，Raf Simons也曾在過去訪談中提及此一主張，或可推論為Raf Simons想要維持個人品牌的獨特與完整性，因此主動出擊、為品牌畫下令人哀傷、但壯士斷腕的絕決行為。

唯即便Raf Simons結束了自己的品牌， 但他身為PRADA共同創意總監的身份則未有異動，想緬懷或看多一點Raf Simons？除了想辦法收藏Raf Simons的最後一季作品，或許也可期待下一季PRADA的最新發表了。

服裝設計師Raf Simons於今日凌晨在IG發出貼文，表示將已持續27年的同名品牌結束，發文後已累積近10萬次點閱、5,000多則留言，並引起網友熱議。圖 / 翻攝自 IG @ rafsimons
服裝設計師Raf Simons於今日凌晨在IG發出貼文，表示將已持續27年的同名品牌結束，發文後已累積近10萬次點閱、5,000多則留言，並引起網友熱議。圖 / 翻攝自 IG @ rafsimons
Raf Simons的官方網站主頁並留下一張黑白照片，照片中兩位模特兒在地上相擁，畫面中並留下黑底白字的RAF SIMONS CLOSE與白底黑字的RAF SIMONS字樣，象徵了一個時代的結束。圖 / 翻攝自 Raf Simons官方網站
Raf Simons的官方網站主頁並留下一張黑白照片，照片中兩位模特兒在地上相擁，畫面中並留下黑底白字的RAF SIMONS CLOSE與白底黑字的RAF SIMONS字樣，象徵了一個時代的結束。圖 / 翻攝自 Raf Simons官方網站
Raf Simons（右）從2020年起，與Miuccia Prada（左）擔任PRADA共同創意總監至今。圖／PRADA提供
Raf Simons（右）從2020年起，與Miuccia Prada（左）擔任PRADA共同創意總監至今。圖／PRADA提供

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