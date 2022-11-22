搶救缺工凋零恆春洋蔥 農會啟動「一條龍」機械化服務

屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，恆春鎮農會在農糧署和高雄農改場協助下轉型機械化， 5年前起在採收端陸續根切機、掘取機、舉升機和莖葉切斷機後，今年於種植端再引進整地的築畦機和種苗機，宣告明年可全面啟動「一條龍」的機械化服務，估計可節省近半人力成本。

屏東恆春半島洋蔥種植面積全盛時期600公頃，因農村人口老化嚴重，缺工造成工資上漲，加上近年氣候異常引發的病蟲害，蔥農種植意願降低，今年已降至創下歷年新低紀錄的400公頃。

恆春鎮農會總幹事林順和說，國內的洋蔥產業已面臨為產業凋零的困境，機械化勢在必行，歷時5年多不斷自日本引進相關機械，由高雄農改場協助實地測試、改良，明年可望全面啟動機械化。

國內洋蔥從種植到採收，屬勞力密集工作，要用機械取代人工，被農機公司視為大挑戰，因日本都是大面積栽植、土質軟硬度互異，台灣多是小農，蔥田面積小且破碎，日本洋蔥機具到了台灣，要不斷修改調整，解決採收端的機具問題後，今年在種植端引進的的築畦機和種苗機，也面臨乾燥土壤需用高成本穴盤苗和損耗率二至三成的問題，目前試種2甲地，仍會不斷修正。

「過去1天12名工人可種苗6分地，現在使用機械種苗機，2至4人即可完成，省下近半人力成本！」林順和說，目前的自動化機械堪稱「一條龍」，從種植一直到採收、切根、收穫到分裝，未來透過農會代工服務，大面積種植戶可全面機械化，小面積農戶缺乏經濟效益，建議小農間整合種植，以利機械化降低成本，讓三軍聯訓基地行之有年的的洋蔥助收慢慢退出。