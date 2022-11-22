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藝術家聯名款Roger Dubuis陀飛輪 凝鍊城市光影

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Roger Dubuis與中國藝術家劉韡合作，發表「城市藝術族群」的第四款時計，聚焦於都市的光影變化，獻上王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版。圖 / Roger Dubuis提供（合成圖）
Roger Dubuis與中國藝術家劉韡合作，發表「城市藝術族群」的第四款時計，聚焦於都市的光影變化，獻上王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版。圖 / Roger Dubuis提供（合成圖）

雖然一天之中多數時刻都能看到光線，但光線同時隱藏了與時間等同深奧的秘密，總讓人大開眼界。瑞士鐘表品牌Roger Dubuis與中國藝術家劉韡合作，發表「城市藝術族群」的第四款時計，聚焦於都市的光影變化，獻上王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版。

生於中國、長於中國的藝術家劉韡其創作領域多元，橫跨雕塑、裝置藝術、文化評論。對於本次要在表款中展現藝術概念時他表示，他在藝術中從不拘泥於單一方法，並對其他擁有相似理念的藝術家深懷敬意，「無論他們是製表師還是作家。藝術是一種重新看待世界的眼光，並嘗試以不同的方式來創造那個新世界。」 而本次表款的創作，他則和Roger Dubuis一同聚焦於城市間的光彩流動，以五光十色的霓虹變化，展現大都會永不停歇的豐沛活力。

表款的第一印象讓人聯想到科幻電影《星際效應》中，多重時空交疊時，水平與垂直交叉的光線疊加視覺。原來三層的結構中，第一層與第三層的藍寶石水晶玻璃，先在高硬度的藍寶石水晶上刻畫出凹槽，並在凹槽中填入UV塗料與一般的漆料，無論在正常光或紫外線照射下，彩色的線條疊加出奇幻的驚艷視覺，也賦予了鏤空機芯深度與無窮的想像空間。

說來輕描淡寫，但製表師需逐一為每條凹槽著色，同時並在一條線完全乾燥後、才可為下一條線上色，是其繁複耗工之處。而表款所運用的RD512SQ，正是表款三層結構的核心，並透過上下兩層的彩漆線條，構成了一方奇幻、數位的時間宇宙。為了強化表面上的視覺效果，面盤中捨棄了傳統的分鐘刻度，但將小時刻度加以SuperLuminova*夜光塗料，而由194個零件組成的手動上鍊機芯，除具備陀飛輪功能，再通過日內瓦印記認證，全球限量8只，訂價則為458萬元。

鏤空機芯的齒輪、零件，在水平與垂直彩色線條的疊加下，呈現了魔幻、詩意的想像空間。圖 / Roger Dubuis提供
鏤空機芯的齒輪、零件，在水平與垂直彩色線條的疊加下，呈現了魔幻、詩意的想像空間。圖 / Roger Dubuis提供
王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版，42毫米、拋光鈦金屬，時間顯示、陀飛輪、限量8只，458萬元。圖 / Roger Dubuis提供
王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版，42毫米、拋光鈦金屬，時間顯示、陀飛輪、限量8只，458萬元。圖 / Roger Dubuis提供
王者系列帶有凹槽的表圈與表殼輪廓，帶來鏗鏘有力、勇猛霸氣的印象。圖 / Roger Dubuis提供
王者系列帶有凹槽的表圈與表殼輪廓，帶來鏗鏘有力、勇猛霸氣的印象。圖 / Roger Dubuis提供

藝術家 紫外線

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