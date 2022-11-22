藝術家聯名款Roger Dubuis陀飛輪 凝鍊城市光影

雖然一天之中多數時刻都能看到光線，但光線同時隱藏了與時間等同深奧的秘密，總讓人大開眼界。瑞士鐘表品牌Roger Dubuis與中國藝術家劉韡合作，發表「城市藝術族群」的第四款時計，聚焦於都市的光影變化，獻上王者系列單陀飛輪腕錶劉韡特別版。

生於中國、長於中國的藝術家劉韡其創作領域多元，橫跨雕塑、裝置藝術、文化評論。對於本次要在表款中展現藝術概念時他表示，他在藝術中從不拘泥於單一方法，並對其他擁有相似理念的藝術家深懷敬意，「無論他們是製表師還是作家。藝術是一種重新看待世界的眼光，並嘗試以不同的方式來創造那個新世界。」 而本次表款的創作，他則和Roger Dubuis一同聚焦於城市間的光彩流動，以五光十色的霓虹變化，展現大都會永不停歇的豐沛活力。

表款的第一印象讓人聯想到科幻電影《星際效應》中，多重時空交疊時，水平與垂直交叉的光線疊加視覺。原來三層的結構中，第一層與第三層的藍寶石水晶玻璃，先在高硬度的藍寶石水晶上刻畫出凹槽，並在凹槽中填入UV塗料與一般的漆料，無論在正常光或紫外線照射下，彩色的線條疊加出奇幻的驚艷視覺，也賦予了鏤空機芯深度與無窮的想像空間。