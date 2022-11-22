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好市多黑五新增優惠直擊 隱藏版三星8K大電視現省3.5萬
好市多黑五第2天持續新增優惠商品，昨天傍晚App新增的7款主打優惠商品中，最令會員期待的應該是Dyson三合一涼暖空氣清淨機，現場價現省1,300元，只要9,999元一年四季都能吹。而LG 75吋4K物聯網電視現省1.3萬，46,999元就能升級智慧大電視，另外，賣場也出現隱藏版的三星75吋8K Neo QLED電視，現省3.5萬，只要99,999元，10萬有找的8K大電視買到賺到！
昨天超多現場優惠的鑽石、黃金區，今天新增了0.8克拉方形鑽石項鍊，現折1.5萬，優惠價90,999元。另外，社團網友超多好評的多功能五層置物架原本就不貴，再折580元，只要1,749元就能搬回家。還有百搭萬用的OXO按壓收納罐含蓋18件組，現折600元，1,899元比團購價還便宜不少；女性一定要囤貨的好自在液體衛生棉組合包，現折170元，特價429元可以撐好幾個月。
好市多黑五第2天，賣場其實還是有新增不少隱藏優惠，推薦BOSE兩件式家庭劇院組現省7,200元，26,799元立刻升級居家影音享受；另外，空氣清淨機也有推出新款優惠機種，去年黑五就有出現過的WINIX ZERO空氣清淨機，今年價格更殺，現折1,500元，5,399元比市價便宜不少，也是相當實惠的選擇。
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