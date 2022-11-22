好市多黑五新增優惠直擊 隱藏版三星8K大電視現省3.5萬

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昨天超多現場優惠的鑽石、黃金區，今天新增了0.8克拉方形鑽石項鍊，現折1.5萬，優惠價90,999元。另外，社團網友超多好評的多功能五層置物架原本就不貴，再折580元，只要1,749元就能搬回家。還有百搭萬用的OXO按壓收納罐含蓋18件組，現折600元，1,899元比團購價還便宜不少；女性一定要囤貨的好自在液體衛生棉組合包，現折170元，特價429元可以撐好幾個月。