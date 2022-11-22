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紅毯女神賈靜雯著用款！Tiffany Edge最摩登百搭的鑽石
第59屆金馬獎頒獎典禮甫於上週末完美落幕，雙金戲劇女星賈靜雯在登上金馬紅毯時，搶先佩戴了Tiffany & Co.最新珠寶Tiffany Edge系列的鑲鑽耳環搭配華服參加典禮，以修長線條的垂墜式設計襯托俐落髮型，耳間的雙排白鑽綻放奪目光芒，展現紅毯女神的時尚魅力。
Tiffany Edge系列是品牌最新上市的全新當代的鑽石系列珠寶，以鉑金與18K金打造，推出項鍊、耳環、戒指及手環等作品，設計巧妙運用18K金的色澤，簡約洗練的都會線條，突顯多排圓形明亮式鑽石的設計焦點，細節處處展現奢華精緻、具功能性且獨樹一幟的品牌美學。Tiffany Edge系列作品線條簡潔，在穿搭中綻放鑽石光芒，幾何設計亦易於疊戴搭配，由簡至繁都穿搭風格都能輕鬆駕馭。
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