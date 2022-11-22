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紅毯女神賈靜雯著用款！Tiffany Edge最摩登百搭的鑽石

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany Edge鉑金與18K金環形鑲鑽項鍊大型款，68萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金環形鑲鑽項鍊大型款，68萬元。圖／Tiffany提供

第59屆金馬獎頒獎典禮甫於上週末完美落幕，雙金戲劇女星賈靜雯在登上金馬紅毯時，搶先佩戴了Tiffany & Co.最新珠寶Tiffany Edge系列的鑲鑽耳環搭配華服參加典禮，以修長線條的垂墜式設計襯托俐落髮型，耳間的雙排白鑽綻放奪目光芒，展現紅毯女神的時尚魅力。

Tiffany Edge系列是品牌最新上市的全新當代的鑽石系列珠寶，以鉑金與18K金打造，推出項鍊、耳環、戒指及手環等作品，設計巧妙運用18K金的色澤，簡約洗練的都會線條，突顯多排圓形明亮式鑽石的設計焦點，細節處處展現奢華精緻、具功能性且獨樹一幟的品牌美學。Tiffany Edge系列作品線條簡潔，在穿搭中綻放鑽石光芒，幾何設計亦易於疊戴搭配，由簡至繁都穿搭風格都能輕鬆駕馭。

Tiffany Edge鉑金與18K金環形鑲鑽耳環，37萬3,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金環形鑲鑽耳環，37萬3,000元。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環，108萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環，108萬5,000元。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽手環，64萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽手環，64萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽戒指，28萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽戒指，28萬8,000元。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany Edge鉑金與18K金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供

Tiffany 鑽石

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