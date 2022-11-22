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花生醬、肉鬆配炸雞！肯德基3款「花生醬早餐」新登場
肯德基日前透過臉書發布創意新品預告，並宣佈自即日起推出3款花生嫩雞早餐系列新品，包括有「花生吮指嫩雞蛋堡」、「花生肉鬆嫩雞蛋堡」、「花生起司蛋堡」等選擇，為早餐帶來甜鹹交錯的新滋味。
肯德基早餐全新打造的「花生吮指嫩雞蛋堡」，以外酥內嫩的手作嫩雞，淋上顆粒花生醬，再搭配萵苣、蛋片等食材，讓早餐時光增添美味，每份單點60元，套餐價79元。「花生肉鬆嫩雞蛋堡」則是堆疊顆粒花生醬、招牌手作嫩雞、香酥肉鬆等3種食材，創造出鹹甜交織的多重口感，單點60元，套餐79元。「花生起司蛋堡」是以滑嫩蛋片與起司片搭配花生醬，香氣十足，單點35元，套餐49元。
肯德基全新「花生嫩雞系列」早餐，標榜使用原塊雞肉製作，蘊含優質蛋白質，幫助腦袋迅速開機。系列新品自11月22日起正式上市。
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