花生醬、肉鬆配炸雞！肯德基3款「花生醬早餐」新登場

美國藍鹿American Bluedeer驚傳無預警倒閉，在昨日傳出員工領無薪水後，有消費者在臉書詢問，「為何退個貨沒人理」，從網友留言才得知藍鹿已倒閉；更有剛利用網購管道消費了3千元的苦主，上網曝要趕快請銀行止付，以免付了錢還拿不到商品。

2022-11-22 10:22