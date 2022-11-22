推廣「參山好物」有成 11款商品全台誠品通路上架

交通部觀光局參山國家風景區管理處的多款「參山好物」不但獲得金馬獎聯名，最近也在「誠品知味」市集上架，即日起至明年年1月20日，可以在全台26間誠品門市買到，歡迎大家選購。

這11款參山好物有豐原公老坪柑橘吸凍、大甲阿聰師蜜芋頭、新竹老鍋米粉禮袋等，都是參山國家風景區管理處為推廣觀光圈而輔導有成，並獲得市場肯定。

參山處長曹忠猷說，獅頭山、梨山、八卦山轄區及中彰、竹竹苗觀光圈在地優良農產早已散見在各大賣場，這次特別以參山好物聯合行銷，除了要讓全台民眾以味蕾認識參山，更希望透過誠品通路傳遞「人文、藝術、創意、生活」核心價值，打造參山好物的品牌價值，邀請大家品嘗這些精選好物後，能夠親自來到產地認識食材的原味，進行舌尖上的旅遊。