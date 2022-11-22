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推廣「參山好物」有成 11款商品全台誠品通路上架
交通部觀光局參山國家風景區管理處的多款「參山好物」不但獲得金馬獎聯名，最近也在「誠品知味」市集上架，即日起至明年年1月20日，可以在全台26間誠品門市買到，歡迎大家選購。
這11款參山好物有豐原公老坪柑橘吸凍、大甲阿聰師蜜芋頭、新竹老鍋米粉禮袋等，都是參山國家風景區管理處為推廣觀光圈而輔導有成，並獲得市場肯定。
參山處長曹忠猷說，獅頭山、梨山、八卦山轄區及中彰、竹竹苗觀光圈在地優良農產早已散見在各大賣場，這次特別以參山好物聯合行銷，除了要讓全台民眾以味蕾認識參山，更希望透過誠品通路傳遞「人文、藝術、創意、生活」核心價值，打造參山好物的品牌價值，邀請大家品嘗這些精選好物後，能夠親自來到產地認識食材的原味，進行舌尖上的旅遊。
參山處說，即日起至明年1月20日止，全台26間誠品知味市集都買得到旅行箱外型、造型吸睛的柑橘吸凍金馬聯名禮盒，以及喔熊x老鍋風城傳情禮袋、喔熊Oh Bear蜜芋頭等，但特別在台北的誠品信義店、台中的誠品生活園道店、高雄的誠品生活大遠百店、花蓮的誠品生活遠百店內都設有參山專區。誠品線上也設有「參山觀光圈商品展」專區（網址：https://www.eslite.com/exhibitions/CU202210-00197）。
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