可愛又氣質滿點！藝術家動物圖案躍上LOEWE、MOYNAT包

迎接充滿期待與歡愉的年底佳節，剪紙、陶瓷藝術家聯名的包包和皮件，以繽紛的色彩和令人會心微笑的圖案為生活注入趣味奇幻的想像。LOEWE不僅以繽紛的色澤和膨脹的手法為經典皮件換上新裝，全新登場的詩意彩盤Anagram單色釉及藝術玩味Bernard Leach系列，結合陶瓷藝術，展現既現代亦雋永的美感。巴黎百年皮件品牌MOYNAT創意總監Nicholas Knightly則攜手品牌摯友、英國藝術家Mark Hearld創作Le Jardin Anglais英國花園系列限量系列包款和小型皮件，彰顯藝術探險之旅的純粹快樂和強大創造力。

LOEWE以中國單色釉陶瓷工藝為靈感的Anagram單色釉系列，將經典皮件渲染上骨董瓷器的色彩，淡茄紫、茶葉末及粉青等充滿詩意的名稱，不僅向清、明兩朝的先鋒陶藝致敬，更凸顯單一色彩的韻味與感染力。而藝術玩味Bernard Leach系列，則在各式小皮件上點綴英國陶瓷藝術大師Bernard Leach所設計的動物圖騰：八爪章魚、青蛙、小鹿及魚等生動俏皮的印花躍上各式皮件，圖騰壓印後表面更由人工手繪，讓每件單品成為最搶眼時髦的焦點。