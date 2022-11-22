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可愛又氣質滿點！藝術家動物圖案躍上LOEWE、MOYNAT包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列Duo Tote Vertical天空藍與薰衣草紫款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列Duo Tote Vertical天空藍與薰衣草紫款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供

迎接充滿期待與歡愉的年底佳節，剪紙、陶瓷藝術家聯名的包包和皮件，以繽紛的色彩和令人會心微笑的圖案為生活注入趣味奇幻的想像。LOEWE不僅以繽紛的色澤和膨脹的手法為經典皮件換上新裝，全新登場的詩意彩盤Anagram單色釉及藝術玩味Bernard Leach系列，結合陶瓷藝術，展現既現代亦雋永的美感。巴黎百年皮件品牌MOYNAT創意總監Nicholas Knightly則攜手品牌摯友、英國藝術家Mark Hearld創作Le Jardin Anglais英國花園系列限量系列包款和小型皮件，彰顯藝術探險之旅的純粹快樂和強大創造力。

LOEWE以中國單色釉陶瓷工藝為靈感的Anagram單色釉系列，將經典皮件渲染上骨董瓷器的色彩，淡茄紫、茶葉末及粉青等充滿詩意的名稱，不僅向清、明兩朝的先鋒陶藝致敬，更凸顯單一色彩的韻味與感染力。而藝術玩味Bernard Leach系列，則在各式小皮件上點綴英國陶瓷藝術大師Bernard Leach所設計的動物圖騰：八爪章魚、青蛙、小鹿及魚等生動俏皮的印花躍上各式皮件，圖騰壓印後表面更由人工手繪，讓每件單品成為最搶眼時髦的焦點。

來自約克的多元藝術家Mark Hearld為MOYNAT創作的Le Jardin Anglais系列，包括Flori肩背包、Duo Tote Vertical直式托特包、以及Zippy小皮件共三種包型，分別提供兩種不同配色選擇。藝術家的作品橫跨拼貼、繪畫、版畫、陶瓷、壁紙和織物設計，系列包擴則是以MOYNAT最富盛名的皮革鑲嵌工藝生動呈現藝術家的剪紙圖案，看似隨性的形廓勾勒出鳥兒們翱翔天際、恬棲枝頭、或雀躍舞蹈的身影，每件作品都獨一無二，彰顯自由不羈的英倫精神。

MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列Duo Tote Vertical天空藍與薰衣草紫款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列Duo Tote Vertical天空藍與薰衣草紫款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列Flori肩背包珊瑚色款，18萬元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列Flori肩背包珊瑚色款，18萬元。圖／MOYNAT提供
LOEWE推出Anagram單色釉皮件系列。圖／LOEWE提供
LOEWE推出Anagram單色釉皮件系列。圖／LOEWE提供
LOEWE Anagram系列深紫釉小牛皮短夾，22,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Anagram系列深紫釉小牛皮短夾，22,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Anagram系列淡茄紫小牛皮長夾，29,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Anagram系列淡茄紫小牛皮長夾，29,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Anagram寶石紅牛皮零錢包。圖／LOEWE提供
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LOEWE Bernard Leach小牛皮青蛙造型零錢卡包。圖／LOEWE提供
LOEWE Bernard Leach小牛皮青蛙造型零錢卡包。圖／LOEWE提供
LOEWE推出Anagram單色釉皮件系列。圖／LOEWE提供
LOEWE推出Anagram單色釉皮件系列。圖／LOEWE提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列與英國藝術家合作。圖／MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列與英國藝術家合作。圖／MOYNAT提供
LOEWE、MOYNAT分別與藝術家合作推出裝飾動物圖案的包包皮件。圖／LOEWE、MOYNAT提供
LOEWE、MOYNAT分別與藝術家合作推出裝飾動物圖案的包包皮件。圖／LOEWE、MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列ZIPPY小皮件普魯士藍款，30,700元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列ZIPPY小皮件普魯士藍款，30,700元。圖／MOYNAT提供
LOEWE Bernard Leach小牛皮章魚造型零錢卡包。圖／LOEWE提供
LOEWE Bernard Leach小牛皮章魚造型零錢卡包。圖／LOEWE提供
LOEWE Bernard Leach小牛皮小鹿造型零錢卡包。圖／LOEWE提供
LOEWE Bernard Leach小牛皮小鹿造型零錢卡包。圖／LOEWE提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列與英國藝術家合作。圖／MOYNAT提供
MOYNAT全新Le Jardin Anglais系列與英國藝術家合作。圖／MOYNAT提供
LOEWE推出Bernard Leach動物圖騰皮件系列，17,000元起。圖／LOEWE提供
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藝術家 英國

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