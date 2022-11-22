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可愛又氣質滿點！藝術家動物圖案躍上LOEWE、MOYNAT包
迎接充滿期待與歡愉的年底佳節，剪紙、陶瓷藝術家聯名的包包和皮件，以繽紛的色彩和令人會心微笑的圖案為生活注入趣味奇幻的想像。LOEWE不僅以繽紛的色澤和膨脹的手法為經典皮件換上新裝，全新登場的詩意彩盤Anagram單色釉及藝術玩味Bernard Leach系列，結合陶瓷藝術，展現既現代亦雋永的美感。巴黎百年皮件品牌MOYNAT創意總監Nicholas Knightly則攜手品牌摯友、英國藝術家Mark Hearld創作Le Jardin Anglais英國花園系列限量系列包款和小型皮件，彰顯藝術探險之旅的純粹快樂和強大創造力。
LOEWE以中國單色釉陶瓷工藝為靈感的Anagram單色釉系列，將經典皮件渲染上骨董瓷器的色彩，淡茄紫、茶葉末及粉青等充滿詩意的名稱，不僅向清、明兩朝的先鋒陶藝致敬，更凸顯單一色彩的韻味與感染力。而藝術玩味Bernard Leach系列，則在各式小皮件上點綴英國陶瓷藝術大師Bernard Leach所設計的動物圖騰：八爪章魚、青蛙、小鹿及魚等生動俏皮的印花躍上各式皮件，圖騰壓印後表面更由人工手繪，讓每件單品成為最搶眼時髦的焦點。
來自約克的多元藝術家Mark Hearld為MOYNAT創作的Le Jardin Anglais系列，包括Flori肩背包、Duo Tote Vertical直式托特包、以及Zippy小皮件共三種包型，分別提供兩種不同配色選擇。藝術家的作品橫跨拼貼、繪畫、版畫、陶瓷、壁紙和織物設計，系列包擴則是以MOYNAT最富盛名的皮革鑲嵌工藝生動呈現藝術家的剪紙圖案，看似隨性的形廓勾勒出鳥兒們翱翔天際、恬棲枝頭、或雀躍舞蹈的身影，每件作品都獨一無二，彰顯自由不羈的英倫精神。
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