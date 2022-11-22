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派對怎麼穿？跟著楊紫瓊、Dua Lipa這樣秀 C位搶鏡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Dua Lip小秀香肩，但超長宛如婚紗的長禮服，更讓人難以忽視。圖 / Balenciaga提供
Dua Lip小秀香肩，但超長宛如婚紗的長禮服，更讓人難以忽視。圖 / Balenciaga提供

派對場合怎麼穿？其實派對和影展的紅毯頗有異曲同工之妙，有時要強調華麗吸睛、有時要展現得體大方，各有巧妙不同。且來看看東西方名人影星楊紫瓊、演員瑪格羅比（Margot Robbie）與歌手杜娃黎波（Dua Lipa）這樣穿，C位搶鏡。

日前出席Elton John告別巡迴演唱會的美國道奇體育場直播時，歌手Dua Lipa換上了一件出自Balenciaga 51st Couture系列的黑色襲地長禮服。只見Dua Lipa一身黑、僅小秀香肩，但超長宛如婚紗的長禮服，卻讓人難以忽視，加上耳畔垂墜式的閃耀耳環，不靠性感搏版位，但以宛如影后般的氣勢取勝。

在奧斯卡理事會頒獎典禮的場合中，楊紫瓊則搶先穿上一款Bottega Veneta 2023春夏系列的亞麻斜紋布流蘇洋裝，下身的長裙襬流蘇搭配金色高跟鞋搖曳生姿，再結合鵝黃色、深V、寬袖的上衣，則展現了不規則的皺摺感，讓人眼神為之一亮；近日將有新作《巴比倫》的Margot Robbie一向來不吝嗇展現好身材的她，本次造型則在側面藏有小心機：綠色金屬Knot繩結連身裙出自Bottega Veneta，除了皺摺設計展現視覺張力，側邊的金屬Knot則呼應了品牌經典設計、別出心裁。

至於男生怎麼穿？且看韓國影帝李政宰在出席英國時尚雜誌GQ的Men of the Year活動時，選擇了GUCCI的黑色雙排扣西裝、白襯衫、黑色蝶形領結，將經典單品搭配得宜，以不變應萬變，經典不敗。

瘦高身材的李政宰，在出席英國時尚雜誌GQ的Men of the Year活動時選擇了GUCCI的黑色雙排扣西裝、白襯衫搭配黑色蝶形領結，展現經典輪廓。圖 / GUCCI提供
瘦高身材的李政宰，在出席英國時尚雜誌GQ的Men of the Year活動時選擇了GUCCI的黑色雙排扣西裝、白襯衫搭配黑色蝶形領結，展現經典輪廓。圖 / GUCCI提供
楊紫瓊日前穿上Bottega Veneta 2023春夏系列的亞麻斜紋布流蘇洋裝，出席了奧斯卡理事會頒獎典禮。圖 / Bottega Veneta提供
楊紫瓊日前穿上Bottega Veneta 2023春夏系列的亞麻斜紋布流蘇洋裝，出席了奧斯卡理事會頒獎典禮。圖 / Bottega Veneta提供
Dua Lipa身上黑色的襲地長禮服，出自Balenciaga的51st Couture系列。圖 / Balenciaga提供
Dua Lipa身上黑色的襲地長禮服，出自Balenciaga的51st Couture系列。圖 / Balenciaga提供
瑪格羅比的綠色洋裝，側邊的Knot金屬繩結出自Bottega Veneta的經典設計。圖 / Bottega Veneta提供
瑪格羅比的綠色洋裝，側邊的Knot金屬繩結出自Bottega Veneta的經典設計。圖 / Bottega Veneta提供

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