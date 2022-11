派對怎麼穿？跟著楊紫瓊、Dua Lipa這樣秀 C位搶鏡

派對場合怎麼穿?其實派對和影展的紅毯頗有異曲同工之妙,有時要強調華麗吸睛、有時要展現得體大方,各有巧妙不同。且來看看東西方名人影星楊紫瓊、演員瑪格羅比(Margot Robbie)與歌手杜娃黎波(Dua Lipa)這樣穿,C位搶鏡。

日前出席Elton John告別巡迴演唱會的美國道奇體育場直播時,歌手Dua Lipa換上了一件出自Balenciaga 51st Couture系列的黑色襲地長禮服。只見Dua Lipa一身黑、僅小秀香肩,但超長宛如婚紗的長禮服,卻讓人難以忽視,加上耳畔垂墜式的閃耀耳環,不靠性感搏版位,但以宛如影后般的氣勢取勝。

在奧斯卡理事會頒獎典禮的場合中,楊紫瓊則搶先穿上一款Bottega Veneta 2023春夏系列的亞麻斜紋布流蘇洋裝,下身的長裙襬流蘇搭配金色高跟鞋搖曳生姿,再結合鵝黃色、深V、寬袖的上衣,則展現了不規則的皺摺感,讓人眼神為之一亮;近日將有新作《巴比倫》的Margot Robbie一向來不吝嗇展現好身材的她,本次造型則在側面藏有小心機:綠色金屬Knot繩結連身裙出自Bottega Veneta,除了皺摺設計展現視覺張力,側邊的金屬Knot則呼應了品牌經典設計、別出心裁。