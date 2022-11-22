美國藍鹿驚傳倒閉！退貨沒人理上臉書詢問 釣出剛網購付3千元苦主

美國藍鹿American Bluedeer驚傳無預警倒閉，在昨日傳出員工領無薪水後，有消費者在臉書詢問，「為何退個貨沒人理」，從網友留言才得知藍鹿已倒閉；更有剛利用網購管道消費了3千元的苦主，上網曝要趕快請銀行止付，以免付了錢還拿不到商品。

美國藍鹿專攻百貨公司的少淑女專櫃，經營17年擁有全台40家分店及年營業額近3億的佳績；2017年，創辦人Erin Chen和姐姐Ana Chen更將品牌擴展至居家品牌「Bluedeer Home」。

根據美國藍鹿官方臉書顯示，美國藍鹿在上週還有更新商品促銷資訊，未料一週後卻無預警倒閉，有不知情的消費者還透過官方臉書詢問，為何打電話想退個貨卻「沒人理」、「本來滿喜歡品牌衣服的，真的讓人很失望，官網買東西真的要三思」。

未料卻有不少熱心網友回覆告知：「聽說他們被惡行倒閉，不要再下單了，下單應該不會有人出貨」，還有人直接分享《聯合新聞網》的新聞連結，此番溫馨提醒卻釣出消費者苦主：「是喔！那我刷了3000多元還沒收到貨，不就慘了」。

網友留言可先聯繫銀行，該名女子在查帳之後留言：「還沒請款，我明天趕快止付刷退，謝謝」。不少網友紛紛留言，「上週也在官網刷卡下單了怎麼辦？」有網友回覆，「若藍鹿還未申請扣款，可以先請銀行刷退」。

也有忠實顧客留言：「這家衣服之前蠻喜歡的，很耐穿，居然無預警倒閉了⋯⋯」、「聽到新聞消息很訝異，其實貴專櫃的衣服材質真的很好，也很好穿搭。真的好可惜」，感嘆一家好店又無預警消失。