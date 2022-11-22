台灣人到底多愛「衝鋒衣」？讓流行品牌開發專屬限定款、砸8位數請韓星跨海代言

台灣消費者到底有多愛「衝鋒衣」？讓韓星朴敏英排除所有行程，也要來台出席活動、UNIQLO更量身設計了全球獨家限定款。更別說包括蔡依林、瘦子E.SO、柯震東、林依晨和郭雪芙、炎亞綸等當紅明星，過去及現在都曾代言類似產品，間接證明了這塊市場的龐大，幾乎所有品牌都想分一杯羹。

先說什麼是「衝鋒衣」，原是中國大陸用語，泛指能防雨、防風的機能外套，後來更衍生兼具保暖或是帶有冰涼感的款式，成為一年四季都能穿的服飾，但只要符合「遮風避雨」功能的外套及夾克，都可被叫做衝鋒衣。以韓劇「金祕書為何那樣」爆紅的人氣女星朴敏英，在近期就為主打衝鋒衣產品的ONE BOY特地來台，出席品牌代言人活動，成為熱門新聞。 從下機開始到記者會當天，朴敏英只要現身於鏡頭前，一律都穿ONE BOY服飾，打破眾人對於韓星代言產品想像，而且拍攝廣告時更是開口大秀中文。

韓星朴敏英在近期就為了主打衝鋒衣產品的ONE BOY特地來台，出席品牌代言人活動，成為熱門新聞。記者王聰賢／攝影

熟悉韓國演藝生態的人就透露，品牌應該付出天價費用，才會讓朴敏英把衝鋒衣穿好穿滿。而除了朴敏英之外，包括「羽球天后」戴資穎、田馥甄、郭雪芙、炎亞綸等也都曾是ONE BOY代言人，足以說明「衝鋒衣」市場可觀，讓品牌得以有大筆行銷預算，邀請當紅明星來穿上自家服裝。

蔡依林曾是MAJOR MADE登峰衣代言人。圖／摘自MAJOR MADE.臉書專頁

也就是看到ONE BOY的成功，本土電商服裝品牌MAJOR MADE.也推出相似產品，為了區別，才改叫做「登峰衣」，但本質上同樣是具備防雨、防風機能。而且行銷方式亦雷同，像是蔡依林、瘦子E.SO、柯震東和林依晨等天王、天后，也曾陸續地成為MAJOR MAD.E品牌代言人，藉此提升知名度。然而無論叫做衝鋒衣或登峰衣，正因為機能性適合台灣多雨氣候，以及近年民眾時常前往郊山散步需求，同時上述品牌更時常祭出不同優惠折扣，只要數百元就能入手，因此還是「機車族」通勤必備，普及率之高，堪稱國民外套。

導演、演員的柯震東也是MAJOR MADE登峰衣代言人。圖／摘自MAJOR MADE.臉書專頁

而UNIQLO同樣受惠於在地消費者特別喜愛防雨、防風機能外套，因此品牌旗下有著防水功能的BLOCKTECH系列連帽外套，單項產品台灣業績在全球市場中一支獨秀，讓日本社長也大感意外。不過擅長回應消費者期待的UNIQLO也立即把這項差異，化成可銷售的產品來緊抓人心，於是在今年冬天專門為女性量身打造防風防潑水刷毛連帽外套，因應低溫氣候加入舒適保暖特色，全世界也僅有台灣才買得到。

受惠於在地消費者特別喜愛防雨、防風機能外套，因此UNIQLO的BLOCKTECH系列連帽外套，單項產品台灣業績在全球市場中一支獨秀。圖／UNIQLO提供