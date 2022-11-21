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邊吃邊看球賽！4品牌推世足套餐 冰啤酒加購價22元

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
慕里諾國際餐飲集結旗下餐飲品牌，推出適合觀賞球賽品嚐的「究好豬小腰肌綜合拼盤」、「綜合炸物拼盤」、「歡樂鬆餅杯」。圖／慕里諾提供
慕里諾國際餐飲集結旗下餐飲品牌，推出適合觀賞球賽品嚐的「究好豬小腰肌綜合拼盤」、「綜合炸物拼盤」、「歡樂鬆餅杯」。圖／慕里諾提供

想要欣賞精彩的世界盃足球賽，也不可缺少搭配的美食。慕里諾國際餐飲集結旗下餐飲品牌，自即日起至12月18日期間，推出一系列適合搭配球賽享用的輕食，包括有「究好豬小腰肌綜合拼盤」、「綜合炸物拼盤」、「歡樂鬆餅杯」等不同選擇，還有飲品加購優惠，更添觀賽時的精彩性。

「勝政豬排」、「勝勢豬排」今年推出「究好豬小腰肌綜合拼盤」，選用台灣究好豬為主角，取用小里肌部位旁的小腰肌部位，口感細緻，並透過日式手法烹調，打造出鹽麴小腰肌，並且搭配和風雞塊、薯瓣，每份原價350元，特價220元，加價22元，即可獲得金牌台灣啤酒1罐。除此之外，勝勢豬排自11月20日起，也推出「究好豬珍稀盛合佐大根辣醬套餐」。套餐裡除了有鹽麴小腰肌之外，也另有眼鏡肉、扇子肉、老饕肉等綜合珍稀部位肉品，經酥炸至金黃後，再搭配特製的白蘿蔔辣醬享用，每套420元。另外「鹽麴小腰肌」單點則為120元。

主打和風系義大利麵的「BEPPIN PASTA」，店內同步提供披薩、起士冷盤與多種炸物。本次BEPPIN PASTA集結香濃起士條、香酥鱈魚塊與薯條，匯集成「炸物拼盤」，每組330元。加價22元，就能加購原價150元的義大利沛雷帝啤酒，每份炸物拼盤最多可加購2瓶，2份可加購4瓶，以此類推。至於「杏桃鬆餅屋」則是推出世足狂享餐，將薄鬆餅化身為直徑約6公分的迷你版「歡樂鬆餅杯」，包括有舒肥雞、活力蔬食、鮪魚沙拉、覆盆子優格等多種甜鹹口味，每杯120～150元。每組再加贈omom冰、熱咖啡或紅茶1杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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