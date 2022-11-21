快訊

世足賽／伊朗門戶大開 英格蘭首戰狂攻6球完爆對手

百貨專櫃服飾品牌驚傳倒閉！老闆捲款人間蒸發 員工領無薪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Chopard L'Heure du Diamant珠寶錶 永恆璀璨的鑽石襯托最珍貴的時光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHOPARD L'Heure du Diamant玫瑰金鑲鑽系列腕錶是品牌最具代表性的珠寶錶經典。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant玫瑰金鑲鑽系列腕錶是品牌最具代表性的珠寶錶經典。圖／蕭邦提供

蕭邦L'Heure du Diamant系列珠寶錶，融匯了藝術、技術、象徵、工藝和傳承等藝術作品創作的所有要素，透過世代傳承的鐘錶和珠寶工藝，傳達心底最真摯而珍貴的情感。

世上少數精通各種精緻珠寶工藝，又同時傳承頂尖製錶技術的品牌屈指可數，秉持家族精神持續創作的蕭邦更是其中翹楚；L’Heure du Diamant系列珠寶錶無疑是藝術品等級的代表作，將彼此珍視的時間貼妥腕間、隨身攜戴，也是最能承載人與人之間深刻情感的精美之作。

彰顯珍貴鑽石之美的經典設計

火光體現鑽石的生命力，而爪鑲是以最少金屬固定鑽石又從四面八方能引進最多光線的技術，也正是L'Heure du Diamant珠寶腕錶的標誌。環繞在錶圈上的碩大鑽石，由閱石無數的工匠精挑細選，讓剔透的鑽石不論是在日出時刻的晨曦照耀下，或是燭光晚餐的水晶燈光下，都能閃耀出最耀眼奪目的光芒，也是L'Heure du Diamant自1969年誕生以來，一直歷久彌新、受到全球珠寶行家鍾愛的原因。

除了奢華地彰顯鑽石流利光彩，L'Heure du Diamant系列的另一迷人之處就在於精緻瑰麗的寶石面盤。不論是閃爍著溫潤光澤的珍珠母貝、色調繽紛的彩色硬寶石、甚至是體現細膩金屬工藝的拋光金屬面、或是華麗遊彩奔放的蛋白石，蕭邦珠寶工坊中經驗豐富的工匠，總以最謹慎的手法精選紋理最美的寶石、切割成薄片、精心拋光、裝飾機鏤雕刻紋路（guilloché）或甚至彩繪圖騰，讓展示時間的錶盤，綻放襯得起鑽石光芒的動人色澤。

與時俱進的豐富變化 承載永恆動人的真誠心意

隨著時代演變，女性配戴珠寶錶的場合與所搭配的服裝變得更多元豐富；蕭邦L'Heure du Diamant珠寶錶，在保有絕倫耀眼的鑽石與精美寶石錶盤的同時，也持續變化出匹配當代女性的華美設計。從最初的經典圓形錶殼開始，今更持續演變出多種線條更為優雅流暢的橢圓形款式，不論是橫放或是直放，配襯流轉不同色彩與光澤的寶石錶盤，更顯動人。方中帶圓、圓中帶方的枕型錶殼，則為向來優雅貴氣珠寶錶，增添摩登當代的個性魅力。

除了錶盤形狀的驚喜變化，還有在爪鑲鑽石的構思上，最懂鑽石的蕭邦也大膽地運用明亮式圓形切鑽石以外的花式切割，例如曲線兩端線條延伸又收起的馬眼形切割鑽石，整圈鑲嵌讓錶盤綻放如太陽般光耀四射，另一款採用水滴般動人的梨形切割鑽石款式，更大膽增添整圈鑽石，以雙圈爪鑲的精湛技術營造獨樹一幟的視覺效果。還有的腕錶，配備品牌標誌性的「樹皮」質感錶鏈，由金質雕刻而成的是傳承自上個世紀中的精湛精工技藝，是由主理蕭邦的舍費爾（Scheufele）家族於1960年代開發，完全以手工製作，能緊貼肌膚表層，卻不會勾著衣物，具有無可比擬的柔韌性和輕盈感，無疑是最見證創意巧思和精細手工的絕倫之作。

CHOPARD L'Heure du Diamant玫瑰金鑲鑽枕形腕錶配「樹皮」紋理工藝金質錶鏈。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant玫瑰金鑲鑽枕形腕錶配「樹皮」紋理工藝金質錶鏈。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant白K金鑲鑽腕錶配珍珠母貝面與「樹皮」紋理工藝金質錶鍊。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant白K金鑲鑽腕錶配珍珠母貝面與「樹皮」紋理工藝金質錶鍊。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant白K金鑲鑽枕形腕錶配珍珠母貝面。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant白K金鑲鑽枕形腕錶配珍珠母貝面。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant玫瑰金鑲鑽腕錶配蛋白石面。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant玫瑰金鑲鑽腕錶配蛋白石面。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant白金鑲雙圈鑽腕錶配珍珠母貝面。圖／蕭邦提供
CHOPARD L'Heure du Diamant白金鑲雙圈鑽腕錶配珍珠母貝面。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶

延伸閱讀

好市多「黑色購物週」第2天優惠再公開 Dyson清淨機、液體衛生棉必入手

好市多黑五首日現場挖寶 1克拉鑽石戒指現省3萬 鑽石、黃金隱藏優惠超級多

「黑豹」女主角搶先秀 De Beers全新蓮花圖騰珠寶上市

專訪／峇厘島度假 Gigi牙斷、鑽石沉入海底把這也丟了

相關新聞

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

邊吃邊看球賽！4品牌推世足套餐 冰啤酒加購價22元

想要欣賞精彩的世界盃足球賽，也不可缺少搭配的美食。慕里諾國際餐飲集結旗下餐飲品牌，自即日起至12月18日期間，推出一系列...

「一蘭拉麵」宣布12月起15大品項漲價 天然豚骨拉麵變298元

日本連鎖品牌「一蘭拉麵」在社群網站上宣布，考量到商品原料漲價、人力等營運成本增加，自12月1 日十點起調整15大品項商品...

「只做12天的有效周年慶」忠孝SOGO人潮續航力的關鍵

每年10月左右開始一路至耶誕節，這兩個多月可說是台灣獨有的百貨周年慶熱潮，各家百貨周年慶群起，比的是誰氣長—人氣、買氣的...

Chopard L'Heure du Diamant珠寶錶 永恆璀璨的鑽石襯托最珍貴的時光

蕭邦L'Heure du Diamant系列珠寶錶，融匯了藝術、技術、象徵、工藝和傳承等藝術作品創作的所有要素，透過世代...

卡哇伊！ 華航「皮卡丘彩繪機 CI」周邊商品開賣

華航推出 「皮卡丘彩繪機 CI」受到大眾喜愛，與寶可夢一同搭機成為疫後出遊新潮流，模型機、果豆禮盒、空服圍裙等 「皮卡丘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。