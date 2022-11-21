Chopard L'Heure du Diamant珠寶錶 永恆璀璨的鑽石襯托最珍貴的時光

蕭邦L'Heure du Diamant系列珠寶錶，融匯了藝術、技術、象徵、工藝和傳承等藝術作品創作的所有要素，透過世代傳承的鐘錶和珠寶工藝，傳達心底最真摯而珍貴的情感。

世上少數精通各種精緻珠寶工藝，又同時傳承頂尖製錶技術的品牌屈指可數，秉持家族精神持續創作的蕭邦更是其中翹楚；L’Heure du Diamant系列珠寶錶無疑是藝術品等級的代表作，將彼此珍視的時間貼妥腕間、隨身攜戴，也是最能承載人與人之間深刻情感的精美之作。

彰顯珍貴鑽石之美的經典設計

火光體現鑽石的生命力，而爪鑲是以最少金屬固定鑽石又從四面八方能引進最多光線的技術，也正是L'Heure du Diamant珠寶腕錶的標誌。環繞在錶圈上的碩大鑽石，由閱石無數的工匠精挑細選，讓剔透的鑽石不論是在日出時刻的晨曦照耀下，或是燭光晚餐的水晶燈光下，都能閃耀出最耀眼奪目的光芒，也是L'Heure du Diamant自1969年誕生以來，一直歷久彌新、受到全球珠寶行家鍾愛的原因。

除了奢華地彰顯鑽石流利光彩，L'Heure du Diamant系列的另一迷人之處就在於精緻瑰麗的寶石面盤。不論是閃爍著溫潤光澤的珍珠母貝、色調繽紛的彩色硬寶石、甚至是體現細膩金屬工藝的拋光金屬面、或是華麗遊彩奔放的蛋白石，蕭邦珠寶工坊中經驗豐富的工匠，總以最謹慎的手法精選紋理最美的寶石、切割成薄片、精心拋光、裝飾機鏤雕刻紋路（guilloché）或甚至彩繪圖騰，讓展示時間的錶盤，綻放襯得起鑽石光芒的動人色澤。

與時俱進的豐富變化 承載永恆動人的真誠心意

隨著時代演變，女性配戴珠寶錶的場合與所搭配的服裝變得更多元豐富；蕭邦L'Heure du Diamant珠寶錶，在保有絕倫耀眼的鑽石與精美寶石錶盤的同時，也持續變化出匹配當代女性的華美設計。從最初的經典圓形錶殼開始，今更持續演變出多種線條更為優雅流暢的橢圓形款式，不論是橫放或是直放，配襯流轉不同色彩與光澤的寶石錶盤，更顯動人。方中帶圓、圓中帶方的枕型錶殼，則為向來優雅貴氣珠寶錶，增添摩登當代的個性魅力。

除了錶盤形狀的驚喜變化，還有在爪鑲鑽石的構思上，最懂鑽石的蕭邦也大膽地運用明亮式圓形切鑽石以外的花式切割，例如曲線兩端線條延伸又收起的馬眼形切割鑽石，整圈鑲嵌讓錶盤綻放如太陽般光耀四射，另一款採用水滴般動人的梨形切割鑽石款式，更大膽增添整圈鑽石，以雙圈爪鑲的精湛技術營造獨樹一幟的視覺效果。還有的腕錶，配備品牌標誌性的「樹皮」質感錶鏈，由金質雕刻而成的是傳承自上個世紀中的精湛精工技藝，是由主理蕭邦的舍費爾（Scheufele）家族於1960年代開發，完全以手工製作，能緊貼肌膚表層，卻不會勾著衣物，具有無可比擬的柔韌性和輕盈感，無疑是最見證創意巧思和精細手工的絕倫之作。