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巨型「J個包」現身信義微風！快閃期間拍照打卡送MJ傘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
微風信義快閃店The J Marc巨型裝置，12月底前舉辦打卡送禮活動。圖／俊思提供
微風信義快閃店The J Marc巨型裝置，12月底前舉辦打卡送禮活動。圖／俊思提供

隨著佳節的氣息越漸濃厚、購物贈禮或犒賞自己的年底期間，紐約時尚品牌Marc Jacobs在微風信義1F開設快閃店至2023年1月31日止，並將品牌最受歡迎的經典The J Marc包款放大成巨型裝飾，並為亮眼的「J個包」裹上粉嫩的蜜桃粉，打造台北最新的吸睛打卡熱點。為了與眾人共同歡慶佳節，即日起到Marc Jacobs微風信義快閃店跟巨型The J Marc合照，公開分享至個人facebook或instagram頁面並標記#helloJMarc，就有機會獲得限量時尚monogram圖騰雨傘，贈獎活動只到2022年12月31日止，只送不賣。

除了巨型包包打卡贈禮，品牌最新早春系列的全新輪廓The J Marc Satchel學院包也在年底上市。復古新設計的包款The J Marc，包型靈感來自2016秋冬系列的包款St.Marc.，復古氣息的梯形輪廓，散發文藝書卷氣息，叩頭裝飾辨識度極高的金屬double J logo，搭配可拆換的皮革拼接串鍊揹帶和寬織紋揹帶，可輕鬆轉換優雅正式和街頭潮流穿。大容量的設計實用，還有可放置票卡和手機的前口袋設計，提供經典黑、象牙白、可可棕、酪梨綠、萊姆黃以及俏麗的駝褐撞色、黑米撞色等多種活潑色調，搶先捎來春天的氣息。

微風信義快閃店The J Marc巨型裝置，12月底前舉辦打卡送禮活動。圖／俊思提供
微風信義快閃店The J Marc巨型裝置，12月底前舉辦打卡送禮活動。圖／俊思提供
微風信義快閃店The J Marc巨型裝置，12月底前舉辦打卡送禮活動。圖／俊思提供
微風信義快閃店The J Marc巨型裝置，12月底前舉辦打卡送禮活動。圖／俊思提供

Marc Jacobs萊姆黃迷你The J Marc Satchel學院包，18,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs萊姆黃迷你The J Marc Satchel學院包，18,900元。圖／俊思提供
The J Marc Satchel學院包是早春系列的全新包型。圖／俊思提供
The J Marc Satchel學院包是早春系列的全新包型。圖／俊思提供
The J Marc Satchel學院包是早春系列的全新包型。圖／俊思提供
The J Marc Satchel學院包是早春系列的全新包型。圖／俊思提供
Marc Jacobs可可棕The J Marc Satchel學院包，21,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs可可棕The J Marc Satchel學院包，21,900元。圖／俊思提供

Marc Jacobs米黑撞色迷你The J Marc Satchel學院包，19,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs米黑撞色迷你The J Marc Satchel學院包，19,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs駝褐撞色迷你The J Marc Satchel學院包，19,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs駝褐撞色迷你The J Marc Satchel學院包，19,900元。圖／俊思提供
The J Marc Satchel學院包是早春系列的全新包型。圖／俊思提供
The J Marc Satchel學院包是早春系列的全新包型。圖／俊思提供
Marc Jacobs酪梨綠迷你The J Marc Satchel學院包，18,900元。圖／俊思提供
Marc Jacobs酪梨綠迷你The J Marc Satchel學院包，18,900元。圖／俊思提供

品牌 微風

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