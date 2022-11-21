經典「黑金」、限量「萌兔」泰格豪雅新表你怎麼挑？

在流行光譜裡經典的黑、白配色象徵高雅與時尚，然而雋永的黑、金混搭卻著有著神秘與高貴氣息，只消一抹金色就能讓暗沉世界活躍起來。大面積金色雖然華麗十足但難掩俗氣，最實用的還是與質感黑色搭配，才是最佳。瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）就利用經典的Carrera系列計時碼表為基礎，讓外觀變身成「黑金」搭配，為其賽車表陣容再添話題生力軍。

泰格豪雅的第一款Carrera計時碼表，就是為了賽車運動而生，於1963年問世，將於明年迎來60周年。為了這難得里程碑，泰格豪雅選在年末，同時呼應耶誕節將到來的氛圍，呈現了以18K黃金版本的「黑金」組合，來向品牌的1970年首款自動上鍊黃金表致敬。為了貫徹源自賽車的精神，泰格豪雅讓這款表，包括計時小表盤、指針和時標等，都鍍上18K黃金，藉以和黑色部分，有著強烈視覺對比效果，帶領表迷與藏家重溫當年賽道上的光榮時刻，亦是為了Carrera計時碼表60周年紀念活動預熱。

泰格豪雅品牌大使NBA球星Jimmy Butler搶先配戴Carrera系列黑金計時碼表。圖／TAG Heuer提供

不僅有黑金版本的Carrera計時碼表，因應華人市場的需求，泰格豪雅還推出了2023年的生肖腕表款式，擷取兔子象徵敏捷和靈巧特質，運用於設計，呈現出帶有濃濃東方特色的風格腕表。泰格豪雅選用黑、紅、金三色作為兔年限量Carrera計時碼表的搭配，最別緻的就是在在黑色表盤上覆以灰黑錯縱交疊的紋理線條，呈現所謂「兔毫」特徵。而且翻到透明藍寶石玻璃底蓋上，還裝飾了一只紅色兔子，生動可愛的模樣，成為設計上的巧思。這款表所搭配黑色皮帶，兩側繡以米色縫線，不僅延續對比配色的概念，也為腕表添加靈動兔子的意象。

翻到泰格豪雅兔年限量Carrera系列計時碼表的底蓋，還裝飾了一只紅色兔子，生動可愛的模樣，成為設計上的巧思。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列黑金計時碼表，18K黃金表殼，約70萬6,700元。圖／TAG Heuer提供