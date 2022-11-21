把日常變成閃亮回憶！CITIZEN新表款銘記活在當下精彩

讓所有人得以相聚，細屬過往一年點滴的耶誕節又將到來！回顧2022年，你是否也努力的讓每個日常片刻，都在回憶裡都變得閃閃發亮呢？為了能時時想起最想珍惜的人，CITIZEN在這季上市全新的亞洲限定表款，以及嶄新的光動能月相男表，讓無論男、女消費者，都能在配戴上手時，紀念活在當下的精彩。

因應耶誕節的氣氛，CITIZEN在xC系列裡，推出了亞洲限定的光動能女表，並由代言人田馥甄唯美詮釋。僅在日本之外市場發售的這款表，有著台灣女性最愛的大表徑，搭配鍍上Sakura pink櫻花粉紅金輕量的鈦金屬表殼與表鍊來呈現，既優雅又能襯膚色。而且表盤上有著以地層為發想、設計出如黑膠的環狀元素，圍繞玫瑰金羅馬時標及圓點時標，細膩質感能搭配不同造型。而CITIZEN旗下品牌wicca有別於xC系列的都會風，這季帶來專屬女孩的清新感，新款光動能表款，有著獨特12邊型的特殊表殼，搭配書寫可愛字體的日期顯示，不只展現了流行品味，更透露出鮮明個性。

不僅有為女性量身打造耶誕氛圍的新表款，CITIZEN也替男性獻上有著酷帥黝黑外觀，卻搭配了月相顯示的Gent's系列光動能表款，分別提供了午夜藍和深邃綠的選擇。特別的是CITIZEN為了保持表盤的古典風貌，採取指針式的日期顯示，月牙狀的造型與6點鐘的月相顯示相呼應；時標部分還以古羅馬數字「IIII」取代較常見的「IV」，讓這系列表款上手後，既有型，還帶著些許詩意。