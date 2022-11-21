台虎開航桃園峴港新航線 明起限時開賣單程1299優惠價

台灣虎航今天（21日）宣布將於2022年12月24日開航桃園-峴港航線，正式插旗越南，直飛歷史悠久且充滿文化魅力的中越地區。初期將以每星期周三、六兩班，16:40自桃園國際機場起飛；回程為每周三、六19:40自峴港國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將推出單程未稅新台幣1299起的開賣優惠價。

台灣虎航表示，桃園-峴港航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT551，為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2022年11月22日上午10點起至2022年11月23日晚間11點59分，推出單程未稅新台幣1299起的開賣優惠價，搭乘日期為2022年12月24日起至2023年3月25日止。

台虎指出，峴港位於越南中部，自然風光秀麗又擁有多處世界遺產，被美國《國家地理雜誌》評為人生必到的50個地方之一；無論是前往順化皇城、會安古城、美山聖地、風雅洞或是巴拿山等知名旅遊景點，皆非常便利。

此外，為了歡慶增添越南新航點，桃園-曼谷廊曼、桃園-巴拉望（公主港）、桃園-長灘島等東南亞區域航線，也同步推出單程未稅新台幣1099元起的票價優惠，更多相關開賣訊息請參見台虎網站。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。為迎接台日解封後持續增長的旅客，台灣虎航也迎來第18批的客艙組員加入，本次報到的新進人員共計20位生力軍，自今天報到後便開始進行受訓。

台灣虎航表示，現今機隊規模已達15架，其中4架為A320neo，全面積極拓展疫後運能及人力，迎接客運市場回溫，與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網查詢。