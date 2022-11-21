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Mia C'bon台北101店開幕限定和牛5折 高質感平價商品搶攻信義商圈上班族、觀光客

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Mia C'bon台北101店正式開幕，月底前推出4重送。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon台北101店正式開幕，月底前推出4重送。記者黃筱晴／攝影

頂級超市Mia C'bon位於台北101購物中心的旗艦店嶄新開幕，是品牌第2家旗艦店，同時也宣告家樂福接手JASONS Market Place之後的品牌再造階段任務完成，目前全台共有22家Mia C'bon，主打高質感、高品質，但價格平實的路線。位於台北101購物中心B1的門市，以附近信義區商圈上班族、觀光客，以及家庭客為主要客層，除了升級禮品專區、設置台灣伴手禮區讓各地旅客可以一站購足所需之外，門市內中島水產的壽司、生魚片，以及升級版南門市場名店億長御坊即食區，多樣化的美味餐食，也大受附近上班族歡迎，午餐時段人潮大排長龍。

Mia C'bon台北101店針對信義商圈特色，推出幾項新升級，像是看準忙碌上班族午餐需求，導入「21世紀風味館」炸雞便當系列，現烤美味新鮮直送，營養又飽足。迎接國境解封台北101眾多國際觀光客往來的潛力，伴手禮專區全新升級，精選各國人氣質感禮品，除了歐美、日本各地特色名店，更設置台灣伴手禮專區，更方便旅客、上班族業務拜訪需求採購禮品。日本花藝品牌「麻布花苑」來台首店也進駐101旗艦店，以鮮花與花材設計精巧的花藝禮品，讓顧客送禮自賞皆宜，即日起至12月3日，消費滿1,000元就送168元切花兌換券。

而先前推出大受好評的代客煎牛排服務也導入Mia C'bon台北101店，開幕限定還推出日本宮崎肋眼牛排5折促銷，想要大口吃肉不可錯過。另外，B&G德國農莊與世界麵包冠軍武子靖聯手合作的烘焙館也在Mia C'bon台北101店內設櫃，除了原有熱賣的手工貝果、肉桂捲系列，再推出全新商品「車輪可頌」多種口味口感超驚喜，非常值得嚐鮮。

歡慶開幕，101旗艦店祭出4重好禮，即日起至11月25日消費滿3,000元即贈奧地利進口的RIEDEL ACCANTO水晶杯；即日起至11月26日，消費滿599元則贈Mia C'bon與101聯名的時尚購物袋；11月27當日不限金額消費即贈獅王細潔無隱角牙刷小巧頭型1支與eco denta蔓越莓消除牙菌斑牙膏1條，限量100組，送完為止；還有消費滿350元享加價購優惠，11月29日前可以89元購買JUVER茱兒蘋果汁、139元加價購樂淇蘋果，11月30日至12月2日止，可用59元加價購六目町純鮮奶及299元加購日本和歌山蜜柑PE盒。

日本花藝品牌「麻布花苑」來台首店進駐101旗艦店，即日起至12月3日，消費滿1,000元就送168元切花兌換券。記者黃筱晴／攝影
日本花藝品牌「麻布花苑」來台首店進駐101旗艦店，即日起至12月3日，消費滿1,000元就送168元切花兌換券。記者黃筱晴／攝影
B&G德國農莊與世界麵包冠軍武子靖聯手合作的烘焙館也在Mia C'bon台北101店內設櫃，主打全新商品「車輪可頌」。記者黃筱晴／攝影
B&G德國農莊與世界麵包冠軍武子靖聯手合作的烘焙館也在Mia C'bon台北101店內設櫃，主打全新商品「車輪可頌」。記者黃筱晴／攝影
店內同樣導入虛擬店長機器人服務。記者黃筱晴／攝影
店內同樣導入虛擬店長機器人服務。記者黃筱晴／攝影
「Mia Impact」專區提供優質選物如公平貿易巧克力、小農永續商品，致力於企業的社會責任，期許能發揮品牌影響力號召顧客一同透過有意識的消費，打造永續的未來。記者黃筱晴／攝影
「Mia Impact」專區提供優質選物如公平貿易巧克力、小農永續商品，致力於企業的社會責任，期許能發揮品牌影響力號召顧客一同透過有意識的消費，打造永續的未來。記者黃筱晴／攝影
首間導入21世紀風味館炸雞便當的超市，提供熱騰騰炸雞、烤雞腿。記者黃筱晴／攝影
首間導入21世紀風味館炸雞便當的超市，提供熱騰騰炸雞、烤雞腿。記者黃筱晴／攝影
升級版南門市場名店億長御坊即食區，提供多款快速便當選擇，150～175元自選1主菜3配菜超澎湃。記者黃筱晴／攝影
升級版南門市場名店億長御坊即食區，提供多款快速便當選擇，150～175元自選1主菜3配菜超澎湃。記者黃筱晴／攝影
開幕限定推出日本宮崎肋眼牛排5折促銷。記者黃筱晴／攝影
開幕限定推出日本宮崎肋眼牛排5折促銷。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon台北101店獨家生鮮品牌EUGENIE優境生鮮精挑細選全台各地優質的農產品，為消費者把關產地來源與品質，也力挺在地小農。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon台北101店獨家生鮮品牌EUGENIE優境生鮮精挑細選全台各地優質的農產品，為消費者把關產地來源與品質，也力挺在地小農。記者黃筱晴／攝影
伴手禮專區全新升級，更特別針對觀光客需求設置台灣伴手禮專區。記者黃筱晴／攝影
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台北101 日本 上班族

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