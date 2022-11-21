快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園第2間「壽司郎」開幕！厚切中腹60元、加送資料夾

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎桃園台茂店即將於11月25日正式開幕。圖／壽司郎提供
壽司郎桃園台茂店即將於11月25日正式開幕。圖／壽司郎提供

來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，繼開設台中北屯松竹店、新北新店中興路店等門市後，台灣第33間門市「桃園台茂店」也即將於11月25日正式開幕。為慶祝新店開幕，除提供開幕限定的「厚切中腹」外，消費滿額還可獲得壽司郎桃園台茂店限定資料夾。

壽司郎目前在桃園設有「桃園國際路店」，提供多樣化的餐點選擇。其中又以「鮮蝦3貫」、「茶碗蒸」、「鮪魚大腹」、「炙燒起司鮭魚」與「鮮蝦天婦羅」為桃園店的銷售前5名，顯現出當地人的喜好。即將開幕的「桃園台茂店」，為桃園第2間壽司郎分店，座落於台茂購物中心內。業者也表示，過去因苦尋不著理想的地點，桃園地區遲遲未有開店進展，這次搭上台茂購物中心的改裝計畫，終於順利在桃園開出台灣第33號店。

為慶祝桃園台茂店開幕，開幕期間將提供限定商品「厚切中腹」，每盤60元。另外11月25日起，單筆消費滿300元以上，並且於官方粉絲團按讚，就可獲得「壽司郎桃園台茂店限定資料夾」1個，送完為止。

為慶祝開幕，單筆消費滿額300元以上，就可獲得「壽司郎桃園台茂店限定資料夾」1個。圖／壽司郎提供
為慶祝開幕，單筆消費滿額300元以上，就可獲得「壽司郎桃園台茂店限定資料夾」1個。圖／壽司郎提供
桃園台茂店開幕期間將提供限定商品「厚切中腹」，每盤60元。圖／壽司郎提供
桃園台茂店開幕期間將提供限定商品「厚切中腹」，每盤60元。圖／壽司郎提供

桃園 壽司郎

延伸閱讀

蔡總統、賴清德6天內5次桃園輔選 基層警維安累得哀哀叫

張善政再前進桃園沿海掃街 諷民進黨臨時磨刀沒用

台灣虎航正式插旗越南 開賣桃園-峴港新航線

上帝有沒有跟你講什麼？ 陳建仁：天主說要幫助鄭運鵬

相關新聞

桃園第2間「壽司郎」開幕！厚切中腹60元、加送資料夾

來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，繼開設台中北屯松竹店、新北新店中興路店等門市後，台灣第33間門市「桃園台茂店」也即將於...

早餐Buffet買1送1！盤點3間飯店Buffet年末優惠，經典名菜統統同享優惠

即將步入2022年的最後一個月，不少飯店餐飲持續祭出年末優惠，此篇整理3家飯店推出的餐飲回饋，不僅有自助Buffet吃到飽買一送一，經典不敗美饌、名菜也同享好康，還有餐券下殺84折，一年的362天都可

台灣「一蘭拉麵」12月調漲！網友：只能去日本吃了嗎？

要漲價了！來自日本的「一蘭拉麵」，自2017年首度登台，是許多人喜愛的日式拉麵品牌。不過一蘭拉麵宣佈，考量商品原物料、人...

「華泰名品城」飄雪聖誕市集盛大回歸 限時一個半月！吃爆37攤人氣美食、特色品牌 筆記這5天捕捉聖誕老公公足跡

桃園人不用羡慕新北有耶誕誠啦！去年被疫情影響而停辦的「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」聖誕市集，今年盛大回歸～現場聖誕造景、燈海、雪景通通有，除了蒐集以紅色、金色為主色的聖誕樹＋飄雪美照之外，這次邀集了37攤人氣美食與日用品牌，要讓大家吃好吃飽、拍好拍滿；從12/3起，接連4個星期六與聖誕節當天，還有「聖誕狂歡大遊行」，聖誕老公公與夥伴們將會在園區大街上現身，為大家帶來驚喜，快揪好友、閨蜜來捕捉聖誕老公公的蹤跡！

30元隱藏版這樣點！麥當勞、摩斯漢堡30元起，紅茶還能免費加檸檬

連鎖速食隱藏版這樣點！不用50元就能吃到麥當勞及摩斯漢堡，小編整理麥當勞與摩斯漢堡的「隱藏版」點法及美味攻略，還能在自助點餐機跟點餐APP上直接買到，社恐友好必備！不僅餐點便宜還超級貼心。 ⬤

法式靈魂的泰式料理餐酒館「CHUNSHEN泰殿」，必吃超狂「活火山排骨」，道地美食＋特色調酒好過癮！

法式風格及泰式料理再結合餐酒館！這間由知名金牌電視劇製作人楊佩佩開設的「CHUNSHEN泰殿」餐酒館，從食客的用餐過程中展現「茶」、「酒」、「食」、「憩」的精神，同時顛覆台灣人對泰式料理的既定印象，並

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。