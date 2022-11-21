桃園第2間「壽司郎」開幕！厚切中腹60元、加送資料夾

來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，繼開設台中北屯松竹店、新北新店中興路店等門市後，台灣第33間門市「桃園台茂店」也即將於11月25日正式開幕。為慶祝新店開幕，除提供開幕限定的「厚切中腹」外，消費滿額還可獲得壽司郎桃園台茂店限定資料夾。

壽司郎目前在桃園設有「桃園國際路店」，提供多樣化的餐點選擇。其中又以「鮮蝦3貫」、「茶碗蒸」、「鮪魚大腹」、「炙燒起司鮭魚」與「鮮蝦天婦羅」為桃園店的銷售前5名，顯現出當地人的喜好。即將開幕的「桃園台茂店」，為桃園第2間壽司郎分店，座落於台茂購物中心內。業者也表示，過去因苦尋不著理想的地點，桃園地區遲遲未有開店進展，這次搭上台茂購物中心的改裝計畫，終於順利在桃園開出台灣第33號店。

為慶祝桃園台茂店開幕，開幕期間將提供限定商品「厚切中腹」，每盤60元。另外11月25日起，單筆消費滿300元以上，並且於官方粉絲團按讚，就可獲得「壽司郎桃園台茂店限定資料夾」1個，送完為止。