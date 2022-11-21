為世足應援 FIFA官方授權快閃店、影城超大螢幕看賽事

睽違4年，讓全球球迷為之瘋狂的2022年國際足球總世界盃（FIFA World Cup Qatar 2022）昨日開始於卡達開踢。今年世足官方首次在台灣推出了全系列的周邊商品，讓台灣球迷不出國也能買到各式官方賽事紀念品，可以一邊看著賽事轉播、一邊穿戴各國專屬小物，為支持的隊伍熱情應援。另外，正逢周年慶的京站，adidas推出世界盃球衣9折優惠，還可再享百貨滿3,800送400優惠，球迷可趁這個機會，入手喜愛的國家隊球衣。

FANFANS粉粉首次取得世足官方授權，和新光三越台北信義新天地A11、臺北捷運、信義威秀影城、7-11、摩曼頓等通路合作，把卡達球場邊紀念品店的商品搬來台灣。同時在新光三越A11的一樓入口處，推出2022卡達世足主題的期間限定快閃店，帶來滿滿的世足商品。

世足官方授權商品，推出阿根廷、西班牙、巴西、法國、德國、英格蘭6個國家隊的各式周邊，包括帽子、短T、襪子、毛巾、水壺、馬克杯、卡套、手機掛繩、披肩等，周邊相當豐富。另外還有冠軍獎盃「大力神盃」的經典複製，復刻世足金盃外觀，變成鑰匙圈、開瓶器、文具、金屬徽章等，讓球迷的生活中，也充滿金盃的勝利時刻。

京站的adidas推出7國國家隊球衣，並分為透氣涼感的球員版，以及吸濕排汗的球迷版，世足應援球衣享9折再享百貨滿3,800送400優惠。為了讓球迷有體力應援，館內多家餐飲推出世足餐優惠，超市Mia C’bon也推出零食買1送1。

大批熱情球迷一起看球更熱鬧，愛爾達電視首次與新光影城獨家合作，以LIVE零時差方式同步直播連線在影廳內播映足球賽事，讓觀眾感受到超大螢幕、身歷情境音效。新光影城也與與多家餐飲品牌合作，推出多款餐飲選擇，並提供經典飲品無限暢飲。

迎接2022 FIFA卡達世界盃賽事，新光影城旗下5家影城做賽事轉播。「台北獅子林新光影城」及「台中中港新光影城」從16強淘汰賽與球迷配合賽事一路廝殺至冠亞軍賽。「台北天母新光影城」則是由8強開始進行淘汰賽的轉播，「桃園青埔新光影城」及「台南西門新光影城」以冠亞軍賽做為影城播映的主軸。