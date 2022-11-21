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糗了！聯名商品變「盜用」 傳奇塗鴉大師Banksy發文號召扒手把Guess搬空

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Banksy發文後，Guess立即關閉倫敦攝政店門市，並將原先展示的櫥窗遮蔽，同時派遣保全來維安，以防止真的有扒手上門。圖／路透社
Banksy發文後，Guess立即關閉倫敦攝政店門市，並將原先展示的櫥窗遮蔽，同時派遣保全來維安，以防止真的有扒手上門。圖／路透社

近日美國休閒品牌Guess推出與英國藝術授權公司Brandalised合作，推出以傳奇街頭塗鴉大師Banksy作品為靈感的系列服飾，引起熱烈討論。結果這系列上市當天，就遭到Banksy認為是盜用，於是在社群平台上號召，叫扒手們到Guess店內光顧，藉此以牙還牙。

號稱是當代最神秘又傳奇的街頭塗鴉藝術家Banksy的作品，常帶有諷刺社會氛圍或事件的意涵，加上他本人一貫的唾棄資本主義，因此深受歡迎。Banksy最著名事件就是2018年於蘇富比藝術拍賣會場，當他的知名作品「Girl with a Balloon 」以約4,200萬台幣拍板成交時，這幅畫作突然在眾目睽睽之下「自動銷毀」，變成一堆「碎紙條」。據了解，這場藝術拍賣史上最讓人震驚的活動，一切都是由Banksy所精心策劃，再次說明了他反對自己作品成為商品的立場。

即便Banksy深受藝術圈與一般民眾的喜愛，不過卻沒有任何的公司能擁有並販售他作品的權利，還歡迎眾人在非營利的前提下，可以「二創」。然而，英國藝術授權公司Brandalised卻遊走在灰色地帶，曾聲稱既然Banksy不主張擁有創作版權，那麼他們就能運用畫作在不同的商業合作案裡；Guess與其聯名系列就是從這基礎上發展的，所以對外都宣稱是以Banksy的作品為啟發。

傳奇街頭塗鴉大師Banksy在instagram發文，號召扒手們到Guess店內光顧。圖／摘自instagram
傳奇街頭塗鴉大師Banksy在instagram發文，號召扒手們到Guess店內光顧。圖／摘自instagram

不過，實際上從Guess與Brandalised合作的服飾系列，圖案可明顯看到是擷取了Banksy於2012年創作的「 Queen's Diamond Jubilee」。同時上市後，在Guess的櫥窗設計裡，還利用他的著名塗鴉作品「Flower Thrower」複製品為背景，以及明確標示「是Banksy的塗鴉作品（With Graffiti by Banksy）」。讓Banksy忍無可忍，認為既然Guess正大光明的盜用他的作品，所以發文號召扒手們，也應該到倫敦攝正街店內光顧，讓品牌也感同身受。

Banksy這則貼文立即在網路上發酵，幾乎一面倒的支持其立場，根據「BBC」的報導，於是Guess立即關閉倫敦攝政店門市，並將原先展示的櫥窗遮蔽，同時派遣保全來維安，以防止真的有扒手上門。截止目前為止，Guess針對「盜用」一事並未有正式回應，而品牌在台北Att 4 Fun據點內，依舊有販售這爭議系列服飾。

Guess與Brandalised合作的服飾系列，圖案可明顯看到是擷取了Banksy於2012年創作的「 Queen's Diamond Jubilee」以及其他作品的影子。圖／Guess提供
Guess與Brandalised合作的服飾系列，圖案可明顯看到是擷取了Banksy於2012年創作的「 Queen's Diamond Jubilee」以及其他作品的影子。圖／Guess提供

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