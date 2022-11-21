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BTS成員柾國Jungkook獨登世足賽開幕表演 帥穿VERSACE
南韓天團防彈少年團（BTS）的「忙內」團員田柾國（Jungkook）日前登上世界杯足球賽開幕典禮，演唱主題曲「Dreamers」，身穿義大利VERSACE的黑色鏤空上衣、飛行員夾克和長褲，搭配BOTTEGA VENETA的短靴，帥氣載歌載舞為開幕典禮掀起高潮。無法到現場的隊長RM金南俊、夥伴J-Hope鄭號錫、SUGA閔玧其、V金泰亨等人也都紛紛透過限動分享看表演的應援畫面加油打氣，展現成員間深厚的情誼。
BTS今年稍早在6月出道 9 週年慶賀晚宴上宣布將暫時停止7人團體活動、專注在各自的個人計畫，之後包括陸續J-Hope、Jin金碩珍發行個人音樂專輯、如今柾國也獨自登上舞台，被認為現階段處於「單飛不解散」的狀態。其中金碩珍因為今年年底將滿30歲，已屆南韓最後入伍年齡，BTS也日前宣布不再申請延後兵役，不僅為粉絲、也為韓國經濟投下震撼彈。
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