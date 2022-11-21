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「會演是英雄」2023口碑不斷首度前進臺中 最低優惠八六折起

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「會演是英雄」臺中宣布加場早鳥優惠熱賣中，四星齊聚不要再錯過。圖／聯合數位文創提供
「會演是英雄」臺中宣布加場早鳥優惠熱賣中，四星齊聚不要再錯過。圖／聯合數位文創提供

由四位重磅巨星曾國城、林美秀、唐從聖及鄭茵聲攜手主演的「會演是英雄」，以幽默風趣的方式完美表現了何為「人生如戲，全憑演技」，今年最爆笑一堂表演課，日前宣布明年二月台北全面啟售外，近日又加碼公告即將首度前進臺中。

「你可以是觀眾，也可以是導演」這一句話貫穿了整部「會演是英雄」，場內除了爆笑聲不斷之外，四位演員的臨場演技也是讓觀眾紛紛大讚「笑的真爽」、「眼淚停不下來」。今年的演出順利落幕後，大家也紛紛敲碗加場，並直呼「每刷一次都不一樣的劇情，一場真的看不過癮」，「會演是英雄」不僅是第一場進入國家級劇院的脫口秀外，好評不斷的他們日前又加碼公告即將進軍臺中地區，讓中部的觀眾也可以親自體驗到這顆疫情之下的解悶良藥，眾星齊聚的脫口秀、戲劇、表演訓練及現場多媒體互動投票等充滿驚喜變數的舞台表演只有在「會演是英雄」才可以體驗到。

由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，加碼宣布首度進軍臺中，最低優惠八六折起開跑，購票請上 udn售票網，客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。

脫口秀 疫情 文創

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