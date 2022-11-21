微醺大飯店系列新作「微醺列車」與英國「FLIGHT 無光飛航」 於高雄盛大開演！

來自台北的體驗設計團隊驚喜製造，攜手聯合數位文創、天使放大，11 月正式於高雄駁二推出全新作品「落日轉運站」，此次從轉運樞紐的概念出發，帶來兩項交通工具為主題的沉浸式體驗作品。包含「微醺列車 The Great Tipsy : Bon Voyage」，以及英國倫敦團隊帶來的「FLIGHT 無光飛航」。

此次「微醺列車」將打破人們對於空間的認知，在這班列車之上，每個看似普通的牆面、窗戶、掛畫......，都有可能是奇幻空間的入口。圖／驚喜製造提供

「微醺列車」製作規格再突破：大玩車廂空間與神秘暗門

不同角色、多重結局，待你踏上列車拼湊真實樣貌

踏上這班列車的你，將拿到一張沒有目的地的車票，在 60 分鐘的旅途中，你會遇見 4 名無法到站的角色，以及數十名陌生乘客，在微醺之際，逐步揭開微醺列車的神秘面紗，而所有故事的結局，也將因為你的選擇有所不同。

過往曾參與過微醺系列作品的你，一定知道作品中將存在著多條故事線。在這次的「微醺列車」中，你也將遇見 4 位無法到站的乘客，除了可以一窺他們身上不為人知的秘密，你也可能在同一角色上看到不一樣的結局，一切都將由你的選擇而決定。

「FLIGHT 無光飛航」英國團隊製作：巡演多國首次降落台灣

戴上耳機置身於黑暗中，你將如何區分真實？

登上這台班機的旅客，將會拿到一張擬真機票。在 30 分鐘的飛行過程中，你將透過 360 度環繞耳機傳來的聲音，一步步察覺這架飛機的古怪之處，在這架飛機裡的乘客就如同薛丁格的貓，不到最後一刻誰都無法分辨事實。驚喜製造首次將國外作品帶回台灣。來自英國的 DARKFIELD 擁有強大的創作能量，專精於各形式的聲音劇場創作，「FLIGHT 無光飛航」曾於倫敦、墨爾本、首爾、紐約、上海等多國巡演，累積無數觀眾好評，相關系列作品共有 4 項，全球體驗人次累積超過 25 萬人。

「FLIGHT 無光飛航」體驗空間為還原真實機艙設計，使用實際飛機零件，如飛機座椅、行李艙等，並透過機艙地板結合氣動裝置技術處理，模擬出飛行時的體感。同時，加入地勤、空服員等角色，讓每一位踏進機艙的旅客，都更加沉浸其中。搭乘「FLIGHT 無光飛航」的旅客都將配戴 360 度環繞耳機，細膩的聲音設計將顛覆你的想像，透過不同聲音的遠近細節創造空間感，甚至能創造宛如有真人在耳邊說話的感覺，尤其在無光環境中，所有感官將變得更加敏銳。

多項住宿交通優惠進行中！來趟高雄小旅行吧！

此次「落日轉運站」與多個旅遊與旅宿品牌合作，如 AsiaYo、KKday，以及在地旅宿夥伴——城市商旅、承億酒店合作，推出交通、住宿、高鐵聯票等優惠供觀眾們選擇，讓你在享受體驗作品的同時，也可以用最划算且優惠的價格，為自己安排趟高雄小旅行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

落日轉運站 Sunset Terminal

活動地點｜ 駁二藝術特區蓬萊區B10倉庫