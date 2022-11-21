凱特布蘭琪連晚宴都完勝全場 安娜德哈瑪斯兩片布辣翻

由奧斯卡金像獎主辦單位電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）所舉辦的學院主席獎（Governors Awards）年度頒獎典禮晚宴，日前在洛杉磯舉辦。今年出席眾星雲集，雖然是正式晚宴的形式沒有星光大道，禮服珠寶穿搭也相當精彩。演技派女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新高級珠寶系列代言人，她以一席Alexander McQueen結合黑色西裝和白金色花卉刺繡禮服演繹獨特的中性魅力，配戴路易威登高級珠寶系列白金鑲嵌白鑽與黃寶石石榴石戒指、白金鑲嵌白鑽與紅寶石戒指和耳環，大膽搶眼又完全符合身份場合，蔚為話題。

女星珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）以一襲路易威登訂製白色曳尾長洋裝配戴高級珠寶系列鑽石戒指亮相，乾淨利落的髮型襯托出女裝藝術總監Nicolas Ghesquière擅長的未來感設計，摩登有型。同樣選擇穿著路易威登的還有近期因為傳神演繹一代女神瑪麗蓮夢露而聲名大噪的古巴女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）上半身兩片菱形的黑色絲絨鏤空拼接白色刺繡洋裝，配上高級珠寶系列鑽石耳環、項鍊與手鍊，火辣性感又優雅。